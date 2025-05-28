原标题：杭州链家推出“电话营销，扰一赔百元”承诺 以行动捍卫消费者权益

“小区交房了需要装修吗？”“XX地铁站口黄金地段公寓要不要考虑一下？”“您好，现在办理信用卡有福利活动……”在数字化时代，个人信息泄露问题愈发凸显，尤其是金融、房产、教育等领域的电话营销手段，为消费者带来了诸多困扰。

针对这一乱象，作为房产经纪领域的头部企业，链家率先采取行动，以真金白银抵制电话营销。5月27日，“臻心无扰，品质焕新”2025 杭州链家服务升级发布会在钱江新城召开，推出“电话营销，扰一赔百元”的全新服务承诺，再次彰显了链家在提升服务品质、维护消费者权益方面的坚定决心。

该服务承诺明确规定，链家经纪人仅可与委托链家租售的业主或明确表达购房/租房意向的客户进行必要联系。若经纪人未经客户允许，擅自拨打电话进行推销，客户可通过链家官方客服投诉。经核实后，链家将赔付给客户100元。这一举措不仅是对消费者日常生活免受打扰的有力守护，更是从经济层面给予消费者切实的补偿与尊重。

此次服务承诺的推出，是链家基于对客户需求深刻理解的基础上做出的重要决策，希望引导经纪人改变传统作业方式，转而专注于提升服务品质，拓展多元渠道，来持续维系好客户关系，通过不断提升自己的专业技能和服务水平，赢得客户的信任与尊重，也收获职业尊严。

“电话营销是房产经纪行业常被诟病的问题，这种方式严重消耗了客户信任，终将被时代淘汰。未来，‘无扰服务’将成为新刚需。”杭州链家总经理金玉鹏表示，“最好的营销，是让客户记住你的专业，而不是你的电话号码。”

链家的这一举措，也受到了相关行业协会的关注。浙江省房地产估价师与经纪人协会、杭州市消费者权益保护委员会、杭州市房地产中介行业协会、萧山区房地产中介行业协会、余杭区房地产业协会、临安区房地产业管理协会、富阳区房地产行业协会相关领导共同出席发布会，对杭州链家“电话营销，扰一赔百元”的服务承诺表示高度认可。

为号召更多企业强化个人信息保护，维护网民合法权益，推动行业健康可持续发展，发布会上，杭州市及各区县房协联合向业界发起倡议：遵纪守法，加强自律；强化信息防护能力；公开透明处理用户信息；加强从业人员学习培训；营造清朗有序网络空间。

值得一提的是，这并非链家首次在服务品质提升方面做出创新举措。2004年，链家首创“签三方约、不吃差价”的服务承诺，全体员工签名承诺履行，把黑箱操作变成透明交易，并在2014年正式推出“四大安心服务承诺”。

多年来，链家不断结合消费者真实痛点，对这一承诺体系进行迭代升级。本次发布会，杭州链家不仅推出了“电话营销，扰一赔百元”，将服务承诺增加到9个，还将原有的“房屋漏水，保固补偿”进行了强化，在原保障基础上，取消了对房屋漏水点位的限制，全面打开保障范围，即通过链家成交后，无论房屋哪个位置漏水，都可根据实际损失向链家申请一次保固补偿，上限金额也从3000元提升到了10000元。

数据显示，截至2025年4月，杭州链家累计履行5736笔服务承诺，赔付金额达3423.98万元，涵盖房屋交易全流程。这些数字背后，是链家以真金白银兑现“敢承诺、敢担当”的决心，更是链家推动行业从“交易博弈”转向“品质保障”的坚实足迹。

“赔付不是最终的目的，核心是要从赔付的背后找到服务的问题点，去不断提升服务者的专业能力。”链家总部服务品质中心负责人张春兰强调，链家始终将消费者的权益和体验放在首位，以品质升级回应时代需求，让房产交易变得更加安心、舒心，并以自身的实践与探索，推动房产经纪行业建立品质正循环，向着更加健康、规范、和谐的方向稳步前进。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经