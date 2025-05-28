原标题：行业首发！雅迪冠能S系列打破长续航出行认知，电池耐用保三年

5月26日，非比寻长·2025雅迪冠能S系列发布会在浙江宁波开启。此次雅迪发布的冠能S系列新品不仅承袭冠能系列的长续航优势，更精准覆盖用户全场景骑行的长续航需求，并提出“冠能S长续航 电池耐用保三年”品质承诺。据统计，截至2025年4月，雅迪冠能系列累计销量成功突破2000万台，再创行业单系列销量纪录。

冠能系列累销2000万台

雅迪冠能系列的每一次突破，都为用户解决了出行痛点，从而赢得了更多用户青睐。正如雅迪科技集团全球产品及技术副总裁韩义西在发布会上所说：“雅迪冠能系列一直坚持的初衷，就是让用户享受长续航。发展至今，续航已经不再是单纯的数字累积，而是场景化的命题。因此，我们升级了冠能系列，全新的冠能S，通过不同技术方案，解决不同场景续航问题，实现全场景、长续航。”

发布会现场，雅迪公布了权威机构弗若斯特沙利文调研认证证书，截至2025年4月，雅迪冠能系列累计销量突破2000万台，凭借卓越的市场表现，荣获“中国长续航电动两轮车领导者”的称号，充分彰显了全球用户对雅迪冠能系列长续航能力的高度认可。同时，雅迪宣布“遇见冠军·非比寻长”雅迪冠能长续航骑行挑战赛正式启动，让技术直面真实挑战。

冠能S打造全场景长续航

为满足用户多重场景下的长续航需求，雅迪冠能S系列推出多款新品，在实现持久长续航、动力强长续航、耐低温长续航的精准覆盖的同时，推出“电池耐用保三年”的品质承诺，为用户带来全场景长续航的优质体验。

在持久长续航场景中，雅迪冠能S白鲨是理想之选。它搭载全新升级的TTFAR常青增程系统，通过对常青藤二代石墨烯铅酸电池、TTFAR Turbo充电器以及TTFAR 全域控制器核心三电系统化升级，真正做到让新车跑得远，旧车依旧跑得远。

其中，雅迪自研的常青藤二代石墨烯电池经8大材料纯度突破性升级并采用了浆料真空雾化专利技术，打造全新石墨烯配方，构筑长寿命稳定结构，耐用性与抗衰减性大幅提升；再加上升级内部结构容量更大，体积利用率提升至85%，实现长续航再突破；正因为常青藤二代石墨烯电池的硬核实力，雅迪承诺三年真质保。标配的雅迪TTFAR Turbo充电器则内置AI智控芯片，防过充更耐用。

而雅迪冠能S白鲨搭载的TTFAR 全域控制器延续了能量回收补能方式，边骑边充，让续航更长。因此，无论是日常通勤、还是郊外短途出游，雅迪冠能S白鲨均能轻松胜任，全方位满足用户日常使用需求。

此外，雅迪冠能S白鲨100以其动力强长续航，完美适配了Z世代对电动车卓越性能的追求。雅迪冠能S星舰钠电版则兼顾了动力、安全、舒适、智能和冬季耐用性，满足耐低温长续航需求，让用户无惧严寒，自在出行。最后，专为城市出行打造的雅迪冠能S热浪也在发布会上惊喜亮相，为时尚青年带来都市潮流出行新选择。

公益之举尽显品牌温度

发布会上，雅迪联合蚂蚁森林、浙江卫视Z公益共同发起绿色长青冠能计划，向奋战在一线岗位的护林员捐赠全新雅迪冠能S白鲨电动车，以公益之举勇担品牌责任，为绿色出行持续冠能。

作为连续八年全球销量第一，累计销量超1亿台的全球领先中国电动车品牌，雅迪始终坚持以用户为中心，通过产品和技术的迭代升级，不断刷新行业好车标准，为用户带来高品质、更安全、全场景长续航的出行体验，让亿万人享受美好出行。

(责编：董童、李源)

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