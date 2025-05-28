新华社北京5月28日电（记者周圆、张辛欣）工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局日前印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》。根据方案提出的总体要求，到2027年，规模以上电子信息制造业企业关键工序数控化率超过85%。

电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，规模总量大、产业链条长、涉及领域广，是推动实体经济与数字经济深度融合、推进新型工业化、培育壮大新质生产力的重要领域。方案提出，到2027年，电子信息制造业数字化转型、智能化升级的新型信息基础设施基本完善，先进计算、人工智能深度赋能行业发展；典型场景解决方案全面覆盖，形成100个以上典型场景解决方案；标准支撑体系基本形成，数字化转型人才梯队基本建立。

到2030年，转型场景更加丰富，建立较为完备的电子信息制造业数据基础制度体系，电子信息制造业工业数据库基本建成，形成一批标志性智能产品，数字服务和标准支撑转型的环境基本完善，数字生态基本形成，转型效率和质量大幅提升，向全球价值链高端延伸取得新突破。

方案还提出，将推进关键核心技术攻关，推动研究电子信息制造业数字化转型关键技术创新路线图；加快先进通用技术推广应用，加快全产业链数字化转型；加快智能可穿戴设备、智能机器人等创新产品试用推广；强化先进计算、人工智能赋能作用等。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经