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神二十乘组祝全国小朋友节日快乐

2025年05月28日17:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月28日电（记者刘艺）“六一”国际儿童节到来之际，神舟二十号航天员乘组在中国空间站展开一面鲜艳的中国少年先锋队队旗，祝全国小朋友节日快乐。

　　中国少年先锋队第九次全国代表大会27日在北京开幕，神二十乘组祝贺全国小朋友们迎来自己的盛会。指令长陈冬说：“记得第一次戴上红领巾时，我就暗下决心，要成为对社会有用的人。”儿时的梦想指引陈冬在航天领域不断探索，入选我国第二批航天员后，他三次为国出征太空，青丝添华发仍不改初心。

　　“曾是少先队员时，就对蓝天充满向往，我一直很好奇，地球之外是什么样子的？”航天员陈中瑞记得，年少时在电视里观看神舟飞船发射，令他欢欣鼓舞，也坚定了他的志向，才有了今日飞天梦圆。前不久，陈中瑞执行了个人首次出舱任务，在茫茫宇宙中漫步。

　　航天员王杰提到了《中国少年先锋队队歌》。这首他小时候每每听到都觉得充满力量的歌，指引着一代代少先队员继承革命先辈的光荣传统，为着理想勇敢前进。“未来也希望你们接过历史的接力棒，让中国人探索太空的脚步迈得更稳更远。”他说。

　　2025年4月24日，神舟二十号载人飞船成功发射。神二十乘组特意将一面中国少年先锋队队旗带到中国空间站。“六一”国际儿童节到来之际，他们在太空展开这面鲜红的旗帜，希望全国小朋友们成长为德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，从小学先锋、长大做先锋，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

　　入轨以来，神二十乘组完成了与神十九乘组在轨交接、按计划开展相关空间科学实（试）验等工作。5月22日，他们圆满完成第一次出舱活动，创下空间站全面建成后航天员乘组入轨与首次出舱时间间隔最短纪录。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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