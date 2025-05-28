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我国大型通用型光谱望远镜基建项目破土动工

2025年05月28日17:39 | 来源：新华社
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　　5月28日，我国大型通用型光谱望远镜——上海交通大学JUST光谱望远镜基建项目塔台和控制室正式开工建设。

　　据了解，这个项目位于世界级天文观测基地青海省茫崖市冷湖天文观测基地，由中建科技集团采用自主研发的钢结构模块（SMC）一体化建造，建设内容包括JUST光谱望远镜塔台，JUST先导望远镜（JUST-P）塔台和控制室。项目建成后，将填补我国时域天文领域大型光谱观测设施的空白，助力科学家在超新星爆发、系外行星探测等领域取得重要研究成果。

　　中建科技集团相关负责人介绍，青海省茫崖市冷湖天文观测基地地处青藏高原，海拔高、生态环境脆弱，为了在高寒、高海拔环境下实现高效、高质、绿色建造，中建科技集团将使用64个SMC模块。这些模块产品将在工厂智能生产线上完成模块房屋的自动化生产、完成装配式装修，再将模块房屋运输到工地现场，无需焊接、浇筑混凝土，只需在工地完成模块吊装拼接，即可投入使用。相较传统混凝土建筑，可节约工期50%，减少建筑垃圾80%，现场节水节电70%。（记者王优玲）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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