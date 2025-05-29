原标题：推动电子信息制造业数字化转型

科技日报北京5月28日电 （记者崔爽）记者28日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局联合印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》（以下简称《方案》），着力拓展电子信息制造业数字化转型、智能化升级的广度和深度，巩固电子信息制造业稳增长内生动力，不断提升电子信息技术和产品为其他行业数字化转型赋能的力度。

《方案》强调要坚持创新引领、统筹谋划、因业制宜、安全有序，深化数字技术应用，推动生产方式和组织形态变革，加快电子信息制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。

围绕加快核心数智技术攻关应用、“点线面”一体化推进数转智改、加快高端化智能化绿色化协同提级跃升、夯实软硬协同的多元化转型基础、强化数字化转型服务保障五大方面，《方案》提出18项重点任务，系统推进行业数字化转型、智能化升级，不断完善转型支撑服务体系、强化行业管理体系数字化转型。

《方案》提出，到2027年，规模以上电子信息制造业企业关键工序数控化率超过85%，典型场景解决方案全面覆盖，服务能力明显增强。到2030年，建立较为完备的电子信息制造业数据基础制度体系，形成一批标志性智能产品，数字服务和标准支撑转型的环境基本完善，向全球价值链高端延伸取得新突破。

《方案》还发布了覆盖电子信息制造业数字化转型、电子信息技术和产品赋能其他行业数字化转型两个方面的典型场景。

《方案》强调，加强统筹协调、加大资金保障、强化分析评价、加强宣传推广、加强行业数字化人才培养，为电子信息制造业数字化转型提供坚实保障。

(责编：杨曦、陈键)

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