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以支付服务助力区域一体化发展 银联出席东盟-中国-海合会三方经济论坛

2025年05月29日11:20 | 来源：中国银联
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原标题：以支付服务助力区域一体化发展，银联出席东盟-中国-海合会三方经济论坛

　　5月27日至28日，东盟-中国-海合会三方经济论坛在马来西亚吉隆坡举行，中国银联董事长兼银联国际董事长董俊峰应邀参会，出席由马来西亚副总理艾哈迈德·扎希德与中国贸促会会长任鸿斌共同主持的工作午宴，并参加论坛开幕式暨欢迎晚宴等活动。论坛期间，董俊峰与招商局集团董事长缪建民、中国银行董事长葛海蛟等举行会谈，并与中国贸促会、中国石油、中国联通、中粮集团、中国人保、联想集团、中豫航空等机构高层进行交流。

　　董俊峰在与参会代表会谈中表示，作为重要的金融基础设施和全球布局的国际卡组织，银联始终以“互信互联，共创价值”为愿景，共建具有包容性和生命力的支付生态系统，促进区域间经贸往来与人员交流畅通，助力当地支付产业数字化升级，以金融服务助力深化区域一体化发展。

　　目前，银联卡受理网络已覆盖东盟十国及海合会六国。在东盟国家，银联整体商户及ATM覆盖率超过90%；在沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林等海合会国家，银联已基本实现商户受理全覆盖；东盟及海合会多国已上线银联移动支付服务。中国出境商务、旅游、留学等客群可直接使用熟悉的银联卡、银联二维码和手机Pay产品在东盟和海合会国家消费和取现。

　　在持续完善区域内受理网络建设的同时，银联深耕本地市场，以丰富的银联支付产品促进人员往来、助力产业升级。东盟国家累计发行银联卡超7000万张，其中5国推出来华特色支付产品锦绣中华卡。顺应东盟国家移动支付消费习惯及发展趋势，银联与当地银行和金融科技公司推出超40款银联合作钱包。阿联酋、沙特等海合会国已实现银联发卡。2025年2月，银联与阿联酋本地转接网络AEP签署合作协议，约定共同推出银联双品牌卡，促进两国金融支付基础设施融合发展。近年来，泰国、菲律宾、柬埔寨、新加坡、马来西亚等东盟国家发行的银联卡，在阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔等海合会国家活跃度不断提升。

　　顺应东盟等全球多个区域跨境支付互联互通快速发展的趋势，银联创新推出“网络互联互通”解决方案。目前，银联已在东盟7个国家与本地网络达成和推进相关合作，跨境支付互联互通成为银联服务中国-东盟支付合作的突出亮点。其中，越南、印尼等项目在中国人民银行和当地央行指导下，以政府对政府（G2G）模式推进。2025年4月，银联与越南国家支付公司（NAPAS）、中国工商银行、越南外贸银行签署合作协议，约定共同推进中越跨境二维码支付互联互通，打造G2G模式“样板工程”。在印尼项目中，银联携手蚂蚁国际、中银雅加达分行等产业各方“抱团出海”，为银联新“四方模式”在更广阔市场落地提供示范实践。该项目使用跨境本币结算，也有利于推进人民币国际化。马来西亚项目2023年落地后已显现成效，2025年1-4月，银联合作钱包在马来西亚支付转接网络（PayNet）二维码商户交易笔数同比增长超4倍。

　　当前，中国与东盟、海合会国家正共商团结合作、发展繁荣大计，拓展各领域务实合作，区域内对支付产业升级和互联互通的呼声愈来愈高。银联将持续发挥支付基础设施的支撑作用，努力做好经济数字化和国际交流的赋能者、区域一体化和市场共建的开拓者、开放网络生态和长期价值的联接者，为推动中国与东盟及海合会国家合作共赢贡献更多金融力量。

(责编：曹淼、李源)
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