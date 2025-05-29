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高质量发展故事汇 | 侯永志：促进区域协调发展是中央和地方政府的共同责任

人民网记者 栗翘楚
2025年05月29日14:07 | 来源：人民网
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“促进区域协调发展是中央和地方政府共同的责任，中央定向，地方跟上，步调一致才能更好实现区域协调高质量发展的目标。”

国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部原部长侯永志做客人民日报“高质量发展故事汇”栏目时表示，单个区域想要实现高质量发展，就必须把握好中央和地方的关系，在承接重大区域战略的同时，打破“一亩三分地”意识，强化“全国一盘棋”思想，找准本地在国家区域协调发展战略和重大区域战略中的定位和使命，主动服务和融入国家发展大局。各大区域齐头并进，才能让区域发展更加平衡、更加协调，让国内大循环的空间更广阔、高质量发展的成色更足。

(责编：郭思邈、章斐然)

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