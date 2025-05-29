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“端午”假日北方大部地区适宜旅游出行

2025年05月29日14:39 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （欧阳易佳）中国气象局今日召开新闻发布会。会上，国家气象中心副主任张恒德介绍，“端午”假日期间，北方大部地区总体适宜旅游出行。其中，华北、东北中南部、黄淮东部、西北地区东北部及内蒙古中东部、新疆大部等地旅游出行适宜度气象等级将达到“最适宜”或“适宜”等级，且环境气候舒适度等级可达到“较舒适”以上，适合出行及户外露营等旅游活动。

张恒德介绍，预计“端午”假日期间（5月31日至6月2日），中东部地区将有一次较大范围降水过程，湖北东部、江南、广西北部及西藏东南部、河南西南部、安徽中部、贵州、云南东部和西部等地相继会出现较强降雨，旅游出行气象风险等级较高。

张恒德建议，公众出行时要密切关注临近天气预报，提前做好相关旅游出行日程安排和必要防范措施。尤其需要注意的是，山区降雨易引发地质灾害，出行前要确认景区开放状态，切勿进入未开发或预警区域；徒步人员应尽量远离陡峭山坡与河道，若遇突发状况需及时求助。涉水游玩人员要尽量避免进入陌生水域，强降雨天气后不要进行漂流、游泳；乘船人员需检查救生设备，遵守安全规定，遇强对流天气须立即避险。

“此外，河北南部、山东北部、河南西部、广西、新疆盆地等地部分地区地区有2至3天日最高气温为32～34℃的晴热天气，其中广西部分地区最高气温达35～37℃。到上述地区游玩需关注高温天气对户外活动的不利影响，做好防晒补水工作，避免中暑。”张恒德补充。

(责编：王连香、高雷)
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