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汽车之家二十周年：AI驱动科技创新，智启车生活新纪元

2025年05月29日16:25 | 来源：新华网
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原标题：汽车之家二十周年：AI驱动科技创新，智启车生活新纪元

6月1日，汽车互联网服务平台汽车之家将迎来成立20周年里程碑。自2005年创立以来，汽车之家始终秉持“用户至上”理念，不仅见证了中国汽车产业的蓬勃发展，更以创新科技持续推动行业变革。值此二十周年之际，汽车之家以“廿念不忘，智AI未来”为主题，举办了一系列线上及线下庆祝活动，全面展示其从汽车内容平台向汽车科技生态公司转型的信心。

廿载耕耘，用户为本铸就行业标杆

二十年来，汽车之家以移动端日均7000万DAU的用户规模，构建了覆盖“看车—买车—用车—换车”的全生命周期服务体系。从创立专业汽车评测标准，到打造行业领先的VR看车体验；从建立真实车主口碑库，到运用庞大的数据资源帮助用户科学决策，汽车之家每一个创新突破都源于对用户需求的深入洞察。“用户始终是我们的第一优先级”，汽车之家CEO杨嵩表示，“二十年的发展历程证明，只有真正以用户为中心，才能赢得市场的认可和信赖。”

为回馈广大用户20年的支持与陪伴，汽车之家特别策划了丰富多彩的周年庆活动。在线上，平台推出多重互动玩法，例如打造“上车，回家”生日狂欢月主题活动，车主用户参与送出生日祝福，分享与汽车之家的故事，即可获得限定勋章及丰厚好礼。“二手车回家购车狂欢节”活动，用户集心愿值可瓜分心愿津贴，更可对心仪车源在线发起砍价，砍得多，降得多，实惠看得见。

在线下，5月30日至6月2日，由中共北京市通州区委宣传部、北京市通州区文化和旅游局指导，国家大剧院主办，汽车之家协办的首届城市绿心森林音乐周在北京艺术中心盛大举办。

本届音乐周特别策划了4场演出，在活动现场，用户不仅能通过汽车之家移动空间站感受裸眼3D看车，面对海量车型实现从外部到内部、从整体到细节的全面了解，还有露营休闲区、全天候户外特色艺术活动等待大家体验。

AI技术赋能，重塑汽车消费新体验

作为AI技术深度驱动的汽车生态平台，汽车之家将人工智能贯穿于“看—选—买—用—换”全消费场景，真正实现了从用户触达到交易转化的全链路AI赋能，持续定义汽车互联网服务的智能化新标准。

线上服务方面，运用AIGC技术每日生成超万条个性化内容，让用户快速获取关键信息；搭载DeepSeek和汽车之家仓颉大模型的“AI智能助手”，可以进行汽车智能选车、智能对比、智能榜单、智能选择二手车等AI对话服务，精准分析用户需求，提供匹配度超90%的个性化推荐方案。二手车用户服务实现AI数智化全面升级，将专业数科服务能力转化为用户可感知的决策助力：“AI买手”通过细化非标品标签实现用户需求精准匹配车源；“AI查车专家”结合车况及行情给出专业价格参考，让用户有真实、透明的数据支撑；“AI智能拍场”实现跨区智能拍卖，足不出户即可享受高效、公平的全国卖车服务。

线下服务方面，汽车之家空间站通过三大AI黑科技重塑线下汽车消费体验：“AI智购买手”是融合AI大模型和超高清3D交互技术的智能语音助手，借助千万面级超精细建模技术真实还原车辆细节，并整合汽车之家海量数据库，帮助用户快速了解核心数据信息；“真实车主AI对比试驾”服务是一项结合真实车主口碑+AI智能分析的创新服务，试驾过程中通过对车辆进行全程监测并自动生成直观的数据报告，让消费者一目了然的捕捉车辆功能表现；VR空间大电影结合AI智能交互与3D视觉技术构建沉浸式虚拟汽车科技空间，打造前所未有的数字化看车新体验，丰富汽车文化生活。这些创新科技应用的革新，不仅显著提升了用户决策效率，更推动汽车消费进入“智能私人定制”新时代。

站在二十周年的崭新起点，汽车之家将继续秉持“用户至上”的核心价值观，深度拥抱人工智能技术，全面升级汽车生态服务，依托AI大模型、智能推荐算法和虚拟交互科技，打造更智能、更懂用户的个性化汽车消费体验。

(责编：董童、李源)
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