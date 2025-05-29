侯永志 国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部原部长

洞悉全局，才能精准落子。中国这么大，人口这么多，区域协调发展的答案，就在“全国一盘棋”的系统思维中。

区域，是国家资源配置、产业布局和经济活动的重要空间载体，大国经略发展格局的主要依托。党的十八大以来，习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略，深刻重塑着中国发展的地理空间。

我国地大物博，人口众多，各地区资源和发展都有差别，统筹区域发展就不能搞“平均主义”，要让各地唱好“特色戏”。

区域协调发展的最终目标，是实现各地区共同富裕。在党中央的集中统一领导和谋篇布局下，如何通过实施区域战略，激发出各地建设发展的更高效率和更大潜能，释放区域发展活力？我们从四对关系中寻找答案。

第一对关系，中央与地方如何共绘蓝图？

任何一个国家战略的宏大叙事，最终书写的都是具体的民生冷暖。促进区域协调发展是中央和地方政府共同的责任，中央定向，地方跟上，步调一致才能更好实现区域协调高质量发展的目标。

单个区域想要实现高质量发展，就必须把握好中央和地方的关系，在承接重大区域战略的同时，打破“一亩三分地”意识，强化“全国一盘棋”思想，找准本地在国家区域协调发展战略和重大区域战略中的定位和使命，主动服务和融入国家发展大局。各大区域齐头并进，才能让区域发展更加平衡、更加协调，让国内大循环的空间更广阔、高质量发展的成色更足。

第二对关系，区域与区域怎样打破边界？

地理行政边界有形，协同发展格局无界。区域协调发展中，“合作”是发挥各区域比较优势的前提。

“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮”。不同区域间优势互补，相互配合，在基础设施互联互通、产业发展等方面加强合作，打破各地自我小循环、畅通国内大循环。

2024年中央经济工作会议提出，要“深化东、中、西、东北地区产业协作，大力发展海洋经济和湾区经济”。为实现东西互济、南北协同、陆海统筹，相关地区和部门应着力破解深层次体制机制障碍，促进跨区域资源配置更加畅通，以在优势互补中不断增强区域发展的协调性、平衡性。

第三对关系，一域之内如何差异共舞？

差异化，不仅存在于区域之间，也体现在区域内部。本区域内各城市发展因资源禀赋存在差别，也需要走合理分工、优势互补、高质量发展的路子。

深汕特别合作区用“飞地经济”打破行政边界。多年来，全国各地也持续探索本区域内的协调发展的路径，形成了灵活多样的跨地市经济合作模式。在各地的实践中，“飞地经济”呈现一种“百花竞放”的状态，为减小区域经济落差、实现各地优势互补产生积极作用。

第四对关系，政府与企业又该怎样携手破题？

经济发展中，政府与企业是具有不同功能、又相互作用的两个主体。如果说政府是政策舵手、营商环境的设计师，更是服务担当者，那么企业则是把资源转化为生产力的实干家。

处理两者关系，需要把握这样一种平衡——政府有为不越位，企业创新守底线。在构建统一大市场过程中，为了实现市场的互联互通和资源共享，政府与企业之间的合作模式正不断丰富。

党的十八大以来，随着我国区域协调发展战略、区域重大战略持续实施，优势互补、高质量发展的空间布局框架正在形成。

但也应该注意到，在中国式现代化背景下促进区域协调发展面临新的挑战和新的任务，实现区域协调发展是一个长期的历史过程和复杂的系统工程。在现代化新征程上，促进区域协调发展，要更加注重区域间的联动，要更加注重民生导向，要更好服务国家安全发展。

以一域来带动全域，以发展来促进平衡。区域协调不仅追求经济地理的重构，更承载着人民群众对美好生活的共同期待。

(责编：郭思邈、章斐然)