打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高质量发展故事汇 | 侯永志：下好区域协调发展“一盘棋”

侯永志 国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部原部长
2025年05月29日14:51 | 来源：人民网
小字号

洞悉全局，才能精准落子。中国这么大，人口这么多，区域协调发展的答案，就在“全国一盘棋”的系统思维中。

区域，是国家资源配置、产业布局和经济活动的重要空间载体，大国经略发展格局的主要依托。党的十八大以来，习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略，深刻重塑着中国发展的地理空间。

我国地大物博，人口众多，各地区资源和发展都有差别，统筹区域发展就不能搞“平均主义”，要让各地唱好“特色戏”。

区域协调发展的最终目标，是实现各地区共同富裕。在党中央的集中统一领导和谋篇布局下，如何通过实施区域战略，激发出各地建设发展的更高效率和更大潜能，释放区域发展活力？我们从四对关系中寻找答案。

第一对关系，中央与地方如何共绘蓝图？

任何一个国家战略的宏大叙事，最终书写的都是具体的民生冷暖。促进区域协调发展是中央和地方政府共同的责任，中央定向，地方跟上，步调一致才能更好实现区域协调高质量发展的目标。

单个区域想要实现高质量发展，就必须把握好中央和地方的关系，在承接重大区域战略的同时，打破“一亩三分地”意识，强化“全国一盘棋”思想，找准本地在国家区域协调发展战略和重大区域战略中的定位和使命，主动服务和融入国家发展大局。各大区域齐头并进，才能让区域发展更加平衡、更加协调，让国内大循环的空间更广阔、高质量发展的成色更足。

第二对关系，区域与区域怎样打破边界？

地理行政边界有形，协同发展格局无界。区域协调发展中，“合作”是发挥各区域比较优势的前提。

“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮”。不同区域间优势互补，相互配合，在基础设施互联互通、产业发展等方面加强合作，打破各地自我小循环、畅通国内大循环。

2024年中央经济工作会议提出，要“深化东、中、西、东北地区产业协作，大力发展海洋经济和湾区经济”。为实现东西互济、南北协同、陆海统筹，相关地区和部门应着力破解深层次体制机制障碍，促进跨区域资源配置更加畅通，以在优势互补中不断增强区域发展的协调性、平衡性。

第三对关系，一域之内如何差异共舞？

差异化，不仅存在于区域之间，也体现在区域内部。本区域内各城市发展因资源禀赋存在差别，也需要走合理分工、优势互补、高质量发展的路子。

深汕特别合作区用“飞地经济”打破行政边界。多年来，全国各地也持续探索本区域内的协调发展的路径，形成了灵活多样的跨地市经济合作模式。在各地的实践中，“飞地经济”呈现一种“百花竞放”的状态，为减小区域经济落差、实现各地优势互补产生积极作用。

第四对关系，政府与企业又该怎样携手破题？

经济发展中，政府与企业是具有不同功能、又相互作用的两个主体。如果说政府是政策舵手、营商环境的设计师，更是服务担当者，那么企业则是把资源转化为生产力的实干家。

处理两者关系，需要把握这样一种平衡——政府有为不越位，企业创新守底线。在构建统一大市场过程中，为了实现市场的互联互通和资源共享，政府与企业之间的合作模式正不断丰富。

党的十八大以来，随着我国区域协调发展战略、区域重大战略持续实施，优势互补、高质量发展的空间布局框架正在形成。

但也应该注意到，在中国式现代化背景下促进区域协调发展面临新的挑战和新的任务，实现区域协调发展是一个长期的历史过程和复杂的系统工程。在现代化新征程上，促进区域协调发展，要更加注重区域间的联动，要更加注重民生导向，要更好服务国家安全发展。

以一域来带动全域，以发展来促进平衡。区域协调不仅追求经济地理的重构，更承载着人民群众对美好生活的共同期待。

(责编：郭思邈、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
高质量发展故事汇 | 侯永志：下好区域协调发展“一盘棋”
　　洞悉全局，才能精准落子。中国这么大，人口这么多，区域协调发展的答案，就在“全国一盘棋”的系统思维中。…
“端午”假日北方大部地区适宜旅游出行
　　人民网北京5月29日电 （欧阳易佳）中国气象局今日召开新闻发布会。会上，国家气象中心副主任张恒德介绍，“端午”假日期间，北方大部地区总体适宜旅游出行。…
客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部