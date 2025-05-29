打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

荣耀400以开放推进创新 驱动行业体验升级

2025年05月29日16:28 | 来源：新华网
小字号

原标题：全维度升级 轻旗舰荣耀400系列发布

5月28日，荣耀正式发布荣耀数字系列新品——荣耀400系列。凭借配置全维升级突破，深度融合多项AI创新技术带来的越级旗舰体验，荣耀400系列将中端机市场准入门槛推向全新高度，以“轻旗舰”的全新定位再次刷新中端机市场的格局。

荣耀CEO李健首次在国内发布会公开亮相，以“真实就是力量”的主题演讲诠释了荣耀的品牌内核，并宣布荣耀将开启全球百万雄鹰计划，向全球优秀人才和年轻用户发起招募，他表示，“在AI时代，让我们一起发掘用户真实的需求，解决用户真实的痛点，用真情实感和真材实料，为用户创造真正的价值。”

据了解，荣耀400系列共两个版本，分别为荣耀400与荣耀400 Pro，目前已经开启预约，6月6日10:00全渠道正式开售。

全维度升级，轻旗舰定位领跑同档

2025年上半年，中端机市场多款新机接连发布，智能手机行业的产品竞争再度升温。但市场同质化问题突出，消费者不再单纯满足于参数堆砌，而是追求更完整的旗舰级体验闭环。荣耀400系列以更顶级的配置、更领先的技术体验，在影像、续航、护眼、性能、外观等方面全方位领跑同档位，重新定义中端机。

荣耀400搭载高通骁龙芯片7Gen4，荣耀400 Pro搭载第三代骁龙8满血芯片，带来旗舰级性能体验。在6.55英寸、7.8mm轻薄机身中配备远超档位的7200mAh青海湖超大电池，配备荣耀绿洲护眼屏，全系升级为金属中框与IP68+IP69防尘防水配置。

尤其值得一提的是，荣耀400系列将中端机的影像能力拉升至了旗舰水平。在2亿大底、AI加持的自由人像抓拍、超远长焦、超清live实况照片、还原真实质感的胶片模式、撕拉片等诸多优势加持下，荣耀400系列为用户带来了2亿超清写真人像，清晰还原真实，真实就是力量影像解决方案。

以开放推进创新 驱动全行业体验升级

2025年初，荣耀CEO李健于2025世界移动通信大会正式发布荣耀阿尔法战略（HONOR ALPHA PLAN），宣布荣耀将从智能手机制造商向AI终端生态公司全面转型。“开放”既是荣耀阿尔法战略的特点，也是决定其成功的关键。面对竞争激烈的市场环境，荣耀以“开放”破局，通过整合全球创新资源加速AI技术的场景化落地，与全球合作伙伴共建团结、开放、共创、共享的AI终端生态。

此次新品发布会，荣耀全新推出的400系列产品，依托AI能力，为用户打造更智慧、更流畅、更贴心的使用体验。荣耀400系列不仅是荣耀数字系列新一代产品，更是荣耀布局生态战略的关键一环——实现超强互传能力，成为荣耀首个支持荣耀-iOS互传、荣耀-鸿蒙互传功能的产品，带来更智能便捷的互联互通体验。此外，荣耀400系列与合作伙伴深入合作，持续推进行业生态创新，共建更繁荣智慧的软件生态，驱动全行业体验升级。

荣耀400系列共带来海风蓝、揽月银、流沙粉、幻夜黑4款配色，相信随着荣耀400系列的发布，市场格局或将迎来重塑，产业也将迎来新一轮的升级。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门：到2027年规上电子信息制造业企业关键工序数控化率超过85%
　　人民网北京5月29日电 （方经纶）据“工信微报”消息，日前，工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局联合印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》（以下简称《实施方案》），其中提出到2027年，规上电子信息制造业企业关键工序数控化率超过85%，典型场景解决方案全面覆盖，服务能力明显增强。 《实施方案》围绕加快核心数智技术攻关应用、“点线面”一体化推进数转智改、加快高端化智能化绿色化协同提级跃升、夯实软硬协同的多元化转型基础、强化数字化转型服务保障等五大方面，提出推进关键核心技术攻关、强化先进计算和人工智能赋能作用、加快电子信息产品智能化升级等18项重点任务，系统推进行业数字化转型、智能化升级，不断完善转型支撑服务体系、强化行业管理体系数字化转型。…
高质量发展故事汇 | 侯永志：下好区域协调发展“一盘棋”
　　洞悉全局，才能精准落子。中国这么大，人口这么多，区域协调发展的答案，就在“全国一盘棋”的系统思维中。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部