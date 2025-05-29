原标题：全维度升级 轻旗舰荣耀400系列发布

5月28日，荣耀正式发布荣耀数字系列新品——荣耀400系列。凭借配置全维升级突破，深度融合多项AI创新技术带来的越级旗舰体验，荣耀400系列将中端机市场准入门槛推向全新高度，以“轻旗舰”的全新定位再次刷新中端机市场的格局。

荣耀CEO李健首次在国内发布会公开亮相，以“真实就是力量”的主题演讲诠释了荣耀的品牌内核，并宣布荣耀将开启全球百万雄鹰计划，向全球优秀人才和年轻用户发起招募，他表示，“在AI时代，让我们一起发掘用户真实的需求，解决用户真实的痛点，用真情实感和真材实料，为用户创造真正的价值。”

据了解，荣耀400系列共两个版本，分别为荣耀400与荣耀400 Pro，目前已经开启预约，6月6日10:00全渠道正式开售。

全维度升级，轻旗舰定位领跑同档

2025年上半年，中端机市场多款新机接连发布，智能手机行业的产品竞争再度升温。但市场同质化问题突出，消费者不再单纯满足于参数堆砌，而是追求更完整的旗舰级体验闭环。荣耀400系列以更顶级的配置、更领先的技术体验，在影像、续航、护眼、性能、外观等方面全方位领跑同档位，重新定义中端机。

荣耀400搭载高通骁龙芯片7Gen4，荣耀400 Pro搭载第三代骁龙8满血芯片，带来旗舰级性能体验。在6.55英寸、7.8mm轻薄机身中配备远超档位的7200mAh青海湖超大电池，配备荣耀绿洲护眼屏，全系升级为金属中框与IP68+IP69防尘防水配置。

尤其值得一提的是，荣耀400系列将中端机的影像能力拉升至了旗舰水平。在2亿大底、AI加持的自由人像抓拍、超远长焦、超清live实况照片、还原真实质感的胶片模式、撕拉片等诸多优势加持下，荣耀400系列为用户带来了2亿超清写真人像，清晰还原真实，真实就是力量影像解决方案。

以开放推进创新 驱动全行业体验升级

2025年初，荣耀CEO李健于2025世界移动通信大会正式发布荣耀阿尔法战略（HONOR ALPHA PLAN），宣布荣耀将从智能手机制造商向AI终端生态公司全面转型。“开放”既是荣耀阿尔法战略的特点，也是决定其成功的关键。面对竞争激烈的市场环境，荣耀以“开放”破局，通过整合全球创新资源加速AI技术的场景化落地，与全球合作伙伴共建团结、开放、共创、共享的AI终端生态。

此次新品发布会，荣耀全新推出的400系列产品，依托AI能力，为用户打造更智慧、更流畅、更贴心的使用体验。荣耀400系列不仅是荣耀数字系列新一代产品，更是荣耀布局生态战略的关键一环——实现超强互传能力，成为荣耀首个支持荣耀-iOS互传、荣耀-鸿蒙互传功能的产品，带来更智能便捷的互联互通体验。此外，荣耀400系列与合作伙伴深入合作，持续推进行业生态创新，共建更繁荣智慧的软件生态，驱动全行业体验升级。

荣耀400系列共带来海风蓝、揽月银、流沙粉、幻夜黑4款配色，相信随着荣耀400系列的发布，市场格局或将迎来重塑，产业也将迎来新一轮的升级。

(责编：曹淼、李源)

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