原标题：机械革命星耀14轻薄本上市 助力职场高效办公

近日，机械革命举办“耀见·星程”新品发布会，正式推出全新轻薄本系列——星耀，并发布该系列首款产品星耀14。这款以“不妥协的1.0Kg”为核心理念的轻薄本，凭借其高性能、创新设计与超长续航，迅速成为年轻职场人群关注的焦点，也标志着机械革命正式进军高端轻薄本市场，进一步丰富其多元化产品布局。

发布会现场，机械革命创始人潘春节表示：“星耀系列的发布，是机械革命不断探索与创新的成果。未来，我们将与新老用户携手，共同精进迭代，致力于打造至臻完美的使用体验。”此次，机械革命与AMD展开深度技术合作，共同研发出搭载AMD最新锐龙AI 300系列处理器的星耀14。AMD高级副总裁、大中华区总裁潘晓明在致辞中透露，双方早在一年前便围绕产品定位展开深入沟通，共同聚焦产品稳定性、性能表现及用户体验，力求打造一款综合实力出色的轻薄本。

星耀14轻薄本搭载了AMD锐龙AI 9 H 365处理器，采用10核20线程架构设计，配合Radeon 880M核显与50 TOPS算力的NPU，轻松应对视频剪辑、图形渲染等高负载任务。其散热系统采用全新定制双风扇设计，搭配双热管与24.7dB超低噪音控制，有效解决了轻薄本常见的“发热降频”问题。在机身设计上，14.9mm超薄机身与1.0kg超轻重量，颠覆了传统轻薄本的便携体验。全镁合金材质结合亲肤喷漆工艺，不仅耐磨防指纹，更赋予产品极简美学质感。此外，星耀14还配备了80Wh超大容量电池，支持18小时超长续航。

发布会现场，机械革命还宣布与网易云音乐展开跨界合作，上线“星耀14｜带感热歌”歌单，以音乐为纽带，将硬核科技与年轻文化深度融合。这一创新形式不仅为职场人打造了专属的音乐歌单，更巧妙地将机械革命的品牌年轻化形象传递给广大消费者，进一步强化了品牌与年轻用户之间的情感纽带。

机械革命高性能终端产品线总经理袁继昕先生：“星耀14的发布，是机械革命不断开拓创新、突破技术壁垒的成果。我们将继续坚持‘不妥协’的理念，为用户带来更多性能强劲、体验优良、工艺精进、外观时尚的优秀轻薄本产品。”

随着星耀14的正式上市，机械革命在轻薄本市场的布局已初具规模。未来，机械革命将继续以用户需求为核心，致力于为不同场景下的用户打造高品质的笔记本产品。

(责编：董童、李源)

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