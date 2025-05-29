原标题：融合创新 助力乡村全面振兴 中国联通召开2025年助力乡村振兴推进会

5月29日，中国联通2025年助力乡村振兴推进会在重庆召开，全面呈现中国联通坚持融合创新、深耕数字乡村建设的发展成效和未来展望。重庆市副市长但彦铮、中国联通副总经理王利民、中央网信办信息化发展局二级巡视员乔燕婷、农业农村部信息中心主任王小兵，以及来自政府、行业、学界、媒体等各领域代表出席大会。

五年砺剑 践行央企使命担当

“十四五”以来，中国联通连续五年召开助力乡村振兴推进会，将数字乡村建设作为推动乡村全面振兴的关键抓手，通过网络、技术、服务、经济模式等方面的融合创新，矢志不渝推进三农领域数字化建设向纵深发展。

空天地网络融合覆盖，打造数字乡村普惠“新基座”——5G网络、光纤宽带加速向农村地区纵深覆盖，城乡“同网同速”普及率进一步提升，并持续布局低空智联网络、手机直连卫星、5G-A与AINet 融合应用等能力。

数智化技术融合赋能，绘就现代农业转型“新图景”——以AI为技术引擎，深度赋能产业升级，构建覆盖农产品全产业链数智化技术体系，在粮食主产区和特色农业带，落地示范项目超过2500个。

智能化平台融合服务，构建乡村高效治理“新范式”——发挥“联通数村”平台广连接、多应用、深服务的优势，打造近百款全平台共享的数字应用，让乡村百姓充分享受数字化红利。

新经济模式融合共富，书写富农惠民发展“新答卷”——持续开展数字村官、职业播农等培训项目，联合打造科技小院，壮大农业科技人才、农村高技能人才队伍，赋能高质量电商、农文旅融合等新产业新业态发展。

五大融合 打造数字乡村“第一品牌”

向新而行，再谋新篇。在总结过往成绩的同时，中国联通对下一步工作进行介绍，表示将聚焦“五大融合”，打造政府满意、三农受益的数字乡村“第一品牌”，助力农业增效益、农村增活力、农民增收入。

一是技术融合，夯实新型基础设施。乡镇及以上区域完成5G连续覆盖，乡镇及重点行政村全面接入千兆光纤宽带，创新布局“通感一体、天地一体、通智一体”新能力。

二是产业融合，打造农业新质生产力。开展乡村数字化专项、人工智能专项、集体经济专项，实现智慧农业场景数字化需求全覆盖。2025年计划建设500个农业示范项目，为10万个村集体经济提供数智服务。

三是业务融合，打造城乡数智生活。持续强化“联通智家”品牌引领，以“1个平台+3大生态+4类产品AI全融通”，推广智家通通、云智手机乡村版、联通U爱助手等产品。2025年，云智产品预计服务乡村8000万家庭。

四是生态融合，提升农村治理效能。以“联通数村” 平台为枢纽构建生态协同机制，打造数字乡村生态服务体系。2025年，“联通数村”计划深度服务全国26万行政村。

五是服务融合，助力农民增收致富。运用数智技术着力打造赋能产业、惠及民生的服务体系，提升农民就业创业质量和层次。计划培养1万户“职业播农”，创造就业岗位超27万个。

展望未来三年，中国联通计划联结超500家合作伙伴打造乡村振兴数字生态联盟，建设1500个乡村产业创新项目；打造3万个数字乡村示范点，持续服务30万个集体经济组织数智需求；输出1万个数字人主播形象，开展100万人次农民数字化技能培训。

年度成果发布环节，中国联通吉祥物通通登场，介绍了云智手机乡村版、AI庄稼医院、AI党建、AI村委助手、智家通通、联通U爱助手等6大AI产品，迭代升级了《中国联通数字乡村白皮书5.0》《中国联通数字乡村产品手册5.0》《中国联通数字乡村案例集Ⅳ》等实践成果。

合作伙伴代表签约环节，中国联通与农业生态合作伙伴签署战略合作协议。会上，中国联通乡村振兴数字生态联盟正式成立。中国联通与众多政产学研用合作伙伴一起，充分发挥各自优势，继续为乡村振兴事业添砖加瓦。

据了解，大会还同时设置了线下展厅、体验专区和AI实操培训，全方位展示了中国联通在乡村农业发展、乡村基层治理、AI直播助农等方面的系列创新成果。

(责编：董童、李源)

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