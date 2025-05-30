人民网北京5月30日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，铁路端午假期运输今日启动，自5月30日至6月3日，为期5天，全国铁路预计发送旅客8050万人次，客流最高峰为5月31日，预计发送旅客1830万人次。

国铁集团客运部负责人介绍，今年端午假期，铁路客流主要由探亲流、旅游流等构成，预计总体保持高位运行，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区及部分热门旅游城市客流相对集中。从铁路12306车票预售情况来看，热门出发城市主要有北京、上海、广州、成都、杭州、南京、郑州、深圳、武汉、西安；热门到达城市主要有北京、成都、上海、杭州、广州、南京、武汉、郑州、西安、长沙；北京至上海、上海至北京、北京至济南、北京至郑州、北京至沈阳、郑州至北京、北京至太原、济南至北京、北京至南京、深圳至香港等热门区间客流较大。

一是增加客运能力供给。统筹运用高铁和普速铁路运力资源，全国铁路实行高峰运行图，日均计划开行旅客列车超1.1万列。及时分析铁路12306购票大数据，主动对接各地端午龙舟赛事、民俗文化活动，动态跟踪客流变化情况，及时优化旅客列车开行方案，通过加开临时旅客列车、动车组列车重联、开行夜间高铁、普速列车加挂车辆等方式，在热门区间和时段增加运力投放，努力满足旅客出行需求。

二是精心开好旅游列车。落实增开银发旅游列车、促进服务消费行动各项措施，积极适应端午假期旅客出游需求，设计精品旅游线路，在热门旅游城市间安排开行“熊猫专列”“齐鲁1号”等特色旅游列车和银发专列，串联起各地自然风光和人文名胜，推动“火车向着景区开”，提供高品质的旅行服务，让更多游客通过“快旅慢游”感受别样的端午假日美好生活。与沿线酒店、景区、餐饮企业联动，提供“一条龙”服务，拓展消费新场景，打造旅行新风尚，助力旅游经济、银发经济发展。

三是优化旅客出行体验。用好铁路12306候补购票、在线选座、铁路畅行码、老年常旅客会员积分优惠等功能服务，动态调整车票发售策略，提升旅客购票体验。优化进出站、换乘流线，高峰时段在进站口、安检口、站台、候车室、电梯等关键处所增加引导力量，保障旅客安全有序乘降。加强老幼病残孕等重点旅客服务，提升预约和响应效率，开辟绿色爱心通道，提供更多便利。提升餐饮服务品质，车站和列车提供具有地域特色的端午美食，努力供好“一盒好饭”。协调地方交通部门增加公共交通接驳班次，延长运营时间，服务旅客出行“前后一公里”。

四是确保运输安全平稳。加强节日期间值班值守，组织各级铁路干部职工坚守运输服务一线，及时处置各类突发情况，确保运输安全畅通。与气象部门紧密协调联动，及时掌握各地天气变化情况，严格落实汛期行车安全各项措施，及时启动应急预案。坚持人民至上、生命至上的原则，出现极端天气情况，在科学研判的基础上，动态调整列车开行方案，做到超前防范、主动避险。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路面向社会提供互联网票务服务的唯一官方渠道，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票，并预留乘车人有效联系方式，以便及时接收铁路部门提供的行程服务信息。

(责编：王连香、高雷)

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