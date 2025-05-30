新华社北京5月30日电（记者任军、吴雨）记者30日从中国人民银行获悉，为进一步规范涉及货币信贷、宏观审慎、跨境人民币、银行间市场等中国人民银行业务领域网络安全事件报告管理，中国人民银行近日发布《中国人民银行业务领域网络安全事件报告管理办法》，自8月1日起施行。

据悉，办法明确了金融从业机构在我国境内发生网络安全事件时，应当按照办法规定向中国人民银行或者住所地中国人民银行分支机构报告；明确了特别重大、重大、较大、一般等级网络安全事件的分级标准底线规则；细化了网络安全事件事发、事中、事后报告具体要求，并对报告流程、内容、时效、途径等作出规定。

据介绍，为实现与其他主管部门间监管协同，办法还明确了网络安全事件信息共享和协同处置有关内容。

中国人民银行有关负责人表示，下一步，中国人民银行将从三方面组织实施好办法。一是加强政策宣传，指导金融从业机构更准确地理解把握办法条款内容。二是引导金融从业机构结合自身实际完善网络安全事件分级标准、明确网络安全事件报告内部职责分工。三是规范行政执法，督促金融从业机构坚守网络安全事件报告合规底线。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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