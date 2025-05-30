前4个月我国交通出行人数超220亿人次
2025年05月30日19:32 | 来源：新华网
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新华社北京5月30日电（记者叶昊鸣）记者30日从交通运输部获悉，今年前4个月，全社会跨区域人员流动量为227.4亿人次，同比增长3.8%。
据交通运输部有关负责人介绍，前4个月，我国公路人员流动量为209.6亿人次，水路客运量为7655万人次。
城市客运方面，前4个月，我国城市客运量为341.7亿人次。其中，城市轨道交通客运量为105.8亿人次，城市客运轮渡客运量为2431万人次，公共汽电车、出租汽车客运量分别为122.4亿人次和113.2亿人次。
营业性货运方面，前4个月，我国完成营业性货运量180.9亿吨。其中，完成公路货运量132.4亿吨，完成水路货运量31.7亿吨。
交通固定资产投资方面，前4个月，我国完成交通固定资产投资9503亿元，其中公路、水运分别完成投资6534亿元和684亿元。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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