新华社北京5月30日电（记者任军、吴雨）中国人民银行30日发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，5月中国人民银行开展了7000亿元买断式逆回购操作。

公告显示，5月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式，分别开展了操作期限为3个月（91天）以及6个月（182天）的买断式逆回购操作，操作量分别为4000亿元、3000亿元。

公开市场买断式逆回购是中国人民银行于2024年10月推出的工具，可增强1年以内的流动性跨期调节能力，有助于提升流动性管理的精细化水平。

当日，中国人民银行还发布公告称，5月未开展公开市场国债买卖操作。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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