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一季度末我国科技型中小企业获贷率为49.6%

2025年05月30日19:46 | 来源：新华社
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中国人民银行5月30日发布的数据显示，今年一季度末，获得贷款支持的科技型中小企业27.18万家，获贷率49.6%，比去年同期高3.6个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额3.33万亿元，同比增长24%，增速比各项贷款高17.1个百分点。

中国人民银行发布的今年一季度金融机构贷款投向统计报告显示，一季度末，获得贷款支持的高新技术企业26.71万家，获贷率为57.7%，比去年同期高1.3个百分点。高新技术企业本外币贷款余额18.45万亿元，同比增长8.5%，增速比各项贷款高1.6个百分点。

在绿色贷款方面，一季度末，本外币绿色贷款余额40.61万亿元，比年初增长9.6%，一季度增加3.56万亿元。

此外，一季度房地产贷款增速回升。一季度末，人民币房地产贷款余额53.54万亿元，同比增长0.04%，增速比上年末高0.2个百分点，一季度增加6197亿元。其中，房地产开发贷款余额13.87万亿元，同比增长0.8%。（记者吴雨、任军）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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