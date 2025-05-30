原标题：海信宣布：开源三筒洗衣机核心专利，邀全行业共同升级用户洗护体验

5月30日，海信在洗衣机新品纯享会上宣布，面向全行业开放66项三筒洗衣机专利技术，与全行业共建“技术共享生态”，共同为消费者提供更好、更优质的产品体验。

在活动现场，海信展示了将开放的三筒核心技术专利，其中最早出现在2016年。当“分区洗护”对大多数品牌还只是未来概念的时候，海信就已经率先在行业内定义了三筒洗衣机。2017年，海信洗衣机推出三筒洗衣机“大师”系列，以“一机多筒”设计覆盖儿童衣物、内衣、外衣、大件家纺等多场景，并先后申获多项三筒相关核心专利。2019年，海信又首提三筒洗衣机上方两个小滚筒的一体式外筒相连的方案，改善了空间布局，提升洗涤容量，大幅降低了洗衣机的振动噪音。

此次纯享会上，海信推出的棉花糖Ultra全家筒套系新品，解决了三筒洗衣机安装空间的限制、打破了洗烘一体机烘干效率的局限、优化了多筒组合的稳定及静音表现，并再次突破行业洗净天花板，斩获多项分类洗技术专利。

据介绍，海信棉花糖Ultra全家筒新品矩阵，从旗舰版热泵洗烘一体到青春版基础分区洗护，实现了消费者群体的精准覆盖。棉花糖Ultra全家筒旗舰版是4合1热泵洗烘一体机，搭载自研宙斯系统集成式热泵烘干系统，不仅热泵烘干，而且3筒均可独立烘干，真正实现洗烘一步到位。同时创新性地采用模块化设计，以分体式结构将产品分成底部主机与顶部迷你机两部分，支持叠放、分体、嵌入式安装。海信全家筒洗衣机轻享版，配备海信专利活水洗4.0技术，毛屑去除率达90%以上，深层洁净更健康，是宠物家庭优选；青春版则是为年轻群体定制的轻量化解决方案，具备超高性价比，满足用户基础的健康分区洗护需求。

海信相关负责人表示，在很长一段时间内，洗衣机行业深陷激烈的参数比拼，海信通过三筒核心专利技术开源，以专利开源为纽带，将与全行业共建“技术共享生态”，推动整个行业的高质量发展，让更多的用户感受到分区洗衣机对于精致、健康、快捷、高效生活的改变。

(责编：董童、李源)

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