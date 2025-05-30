打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海信：面向全行业开放66项三筒洗衣机专利技术

2025年05月30日20:04 | 来源：新华网
小字号

原标题：海信宣布：开源三筒洗衣机核心专利，邀全行业共同升级用户洗护体验

5月30日，海信在洗衣机新品纯享会上宣布，面向全行业开放66项三筒洗衣机专利技术，与全行业共建“技术共享生态”，共同为消费者提供更好、更优质的产品体验。

在活动现场，海信展示了将开放的三筒核心技术专利，其中最早出现在2016年。当“分区洗护”对大多数品牌还只是未来概念的时候，海信就已经率先在行业内定义了三筒洗衣机。2017年，海信洗衣机推出三筒洗衣机“大师”系列，以“一机多筒”设计覆盖儿童衣物、内衣、外衣、大件家纺等多场景，并先后申获多项三筒相关核心专利。2019年，海信又首提三筒洗衣机上方两个小滚筒的一体式外筒相连的方案，改善了空间布局，提升洗涤容量，大幅降低了洗衣机的振动噪音。

此次纯享会上，海信推出的棉花糖Ultra全家筒套系新品，解决了三筒洗衣机安装空间的限制、打破了洗烘一体机烘干效率的局限、优化了多筒组合的稳定及静音表现，并再次突破行业洗净天花板，斩获多项分类洗技术专利。

据介绍，海信棉花糖Ultra全家筒新品矩阵，从旗舰版热泵洗烘一体到青春版基础分区洗护，实现了消费者群体的精准覆盖。棉花糖Ultra全家筒旗舰版是4合1热泵洗烘一体机，搭载自研宙斯系统集成式热泵烘干系统，不仅热泵烘干，而且3筒均可独立烘干，真正实现洗烘一步到位。同时创新性地采用模块化设计，以分体式结构将产品分成底部主机与顶部迷你机两部分，支持叠放、分体、嵌入式安装。海信全家筒洗衣机轻享版，配备海信专利活水洗4.0技术，毛屑去除率达90%以上，深层洁净更健康，是宠物家庭优选；青春版则是为年轻群体定制的轻量化解决方案，具备超高性价比，满足用户基础的健康分区洗护需求。

海信相关负责人表示，在很长一段时间内，洗衣机行业深陷激烈的参数比拼，海信通过三筒核心专利技术开源，以专利开源为纽带，将与全行业共建“技术共享生态”，推动整个行业的高质量发展，让更多的用户感受到分区洗衣机对于精致、健康、快捷、高效生活的改变。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
@毕业生：警惕求职陷阱！
　　正值高校毕业生求职关键期，一些不法分子打着招聘的幌子挖“坑”设陷，诈骗钱财、盗用信息、诱导犯罪等现象时有发生，严重损害毕业生就业权益。 为保护自身安全和合法权益，高校毕业生在求职过程中，一定要增强意识，严防招聘类陷阱。…
直线电机装进剃须刀 创新技术加速赋能美好生活
　　 依托超大规模市场优势，我国首发经济蓬勃发展。新产品、新业态、新模式、新服务、新技术以及开设首店等经济活动正以创新丰富供给，以供给激活发展动能。人民网《记者去哪儿》栏目推出“首发时刻”系列报道，进一步聚焦首发经济影响力、辐射力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部