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新华保险“2025防范非法金融活动宣传月”活动全面启动

2025年05月30日20:08 | 来源：新华网客户端
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原标题：“守护钱袋子·护好幸福家”多措并举营造全民防非、主动拒非社会氛围——新华保险“2025防范非法金融活动宣传月”活动全面启动

为落实国家金融监督管理总局统一部署，有效提升社会公众对非法金融活动的防范意识和能力，新华保险将于6月全面开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的“2025年防范非法金融活动宣传月”活动，通过加强涉非风险提示、典型案例警示、防非技巧展示等方式，持续扩大“防非”声量，再掀“防非”宣传高潮。

加强组织领导，落实“防非”宣传活动主体责任。新华保险科学制定活动方案，积极打造新华特色防非宣传品牌；加强与当地监管部门、同业公司联动，落实对下辖机构活动督导；积极推动防范非法金融活动宣传工作常态化、长效化。

聚焦重点领域，推动“防非”理念深入人心。重点针对民间投融资中介、养老、涉农、文旅等领域，解析打着云养殖、黄金托管、消费返利等新型非法金融活动套路话术，加强风险预警提示；创作适老化作品，通过典型案例强化“天上不会掉馅饼，高利保本是陷阱”公众认知。

拓宽宣传阵地，确保“防非”活动宣传落地有声。在巩固传统媒体阵地基础上，积极拓展“两微一端”、短视频平台等新媒体阵地，充分利用公交地铁、社区宣传栏等户外媒介开展宣传；发送“防非”专题短信，实现精准触达；结合“消保县域行”活动下沉基层开展“防非”宣传。

创新宣传方式，促进多样“防非”宣传更近群众。采用短视频、短剧等接地气形式填补知识盲区，提升参与体验；开展知识问答、作品评选等趣味活动，加强短视频大赛成果转化；将“防非”宣传作为核心内容，依托基层开展常态化金融教育活动。

发挥企业作用，助力开创“防非”宣传全新局面。充分发挥企业优势，将“防非”教育嵌入业务流程，有效落实经费保障；发挥营业网点前哨作用，支持分支机构组建“防非”宣传教育先锋队，开展“防非”宣传；持续打造公益金融教育品牌，开拓新媒体宣传阵地。

新华保险贯彻以人民为中心的发展思想，深入践行金融工作的政治性、人民性，坚持以金融消费者为中心，不断完善“大消保”工作格局，切实维护金融消费者合法权益，加大对防范和打击非法集资等非法金融活动的正面宣传力度，多措并举，营造全民防非、主动拒非的良好社会氛围。

(责编：董童、李源)
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