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2024年全国发放住房公积金贷款超1.3万亿元

2025年05月30日20:10 | 来源：新华网
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新华社北京5月30日电（记者王优玲）记者30日从住房城乡建设部获悉，2024年，我国住房公积金制度惠及面不断扩大，全国共发放住房公积金贷款超1.3万亿元。

近日，住房城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布了《全国住房公积金2024年年度报告》。报告显示，2024年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额36317.83亿元，8127.04万人提取住房公积金27654.84亿元，发放个人住房贷款230.56万笔、13043.07亿元。

根据报告，2024年，住房公积金制度惠及面不断扩大。全年住房公积金实缴单位529万个，实缴人数17628.75万人，分别比上年增长6.92%和1%。

此外，去年各地通过持续优化使用政策，支持缴存人提取住房公积金支付购房首付款，大力支持异地贷款和异地购房提取住房公积金。全年发放的个人住房贷款以及购房提取金额合计30970.83亿元。支持缴存人改善居住环境，全年共有6.53万人提取住房公积金20.43亿元用于加装电梯等自住住房改造。

报告显示，2024年全国新增沈阳、银川、淄博等23个灵活就业人员参加住房公积金制度试点城市，试点范围由13个扩大到36个。截至2024年末，试点城市累计超过100万名灵活就业人员缴存住房公积金，其中24万人已使用住房公积金租房或购房。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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