原标题：城市副中心首届房展会今天开幕！参展商纷纷亮出专属优惠

5月31日，北京城市副中心三大文化设施共享空间D.P.ONE源心地上广场热闹非凡，为期3天的北京城市副中心首届房展会在此拉开帷幕。据了解，本次房展会有12家房地产开发企业携优质楼盘项目参展，购房者现场订房可享受折上折、特惠房源等多种优惠。

副中心三大文化设施中心的小广场上，搭起了多个红蓝相间的小摊位，房企以送小礼品、玩互动游戏等多种方式吸引来往市民的驻足。

“我现在住城里，一直想和爱人在副中心买一套改善型住房养老。”参展市民张女士说，她购房最看重的因素就是房屋的户型、质量和环境，“逛了一圈下来，有很多楼盘都满足我们的需求，得好好挑一挑。”张女士笑着说。

记者看到，12家房企参展的楼盘项目，涵盖刚需住宅和改善型住房，普通商品房、高端别墅等多种类型，能够满足不同层次、不同需求的购房者。此外，参展企业纷纷拿出展会专属购房政策，除了折上折优惠、特惠房源以外，有的项目还将赠送7天6晚旅居体验券、10年车位使用权、首位认购客户优惠百万元等不同福利。

除房企参展外，还有公积金中心、工商银行、中国银行、邮储银行以及链家、我爱我家等机构入驻展会，为计划在通州区置业的市民现场提供以旧换新、住房贷款、政策解读、配套咨询等服务。

“我们为此次展会准备了丰富的优惠活动。”我爱我家现场工作人员介绍，例如展会成交的客户可参与抽奖，有机会获得佣金全免、全套家电赠送等优惠。

通州区住建委相关负责人透露，截至目前，通州区2025年累计供应新建商品住宅1600余套，近19万平方米。今年“好房子”国家标准发布后，进一步刺激市场各方需求，4月，招商蛇口、中铁建拍下通州八里桥地块、梨园强力家居地块，溢价率分别达到16.28%、21.94%。

此外，通州区房地产业协会在房展会现场向全区房企发出倡议，从建筑设计、施工工艺、材料选用到后期的物业管理，都要严格按照“好房子”标准执行，积极引入新技术、新材料、新工艺，提升住宅的科技含量和居住舒适度。此外，协会还将依据政策携手房企共同维护市场稳定，严格规范销售行为，杜绝虚假宣传、价格欺诈，保障购房者合法权益。

据悉，北京城市副中心自2021年以来，新建居住建筑已全面达到绿建二星及以上标准，随着好房子标准实施，很多项目在满足二星级绿色建筑要求的基础上，主动达到三星级绿色标准，甚至达到超低能耗标准。（记者 鹿杨）

(责编：董童、李源)

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