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太原绘就智慧城市新图景

2025年06月02日09:24 | 来源：经济日报
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原标题：太原绘就智慧城市新图景

在时代发展的浪潮中，城市更新成为提升城市品质、改善居民生活环境的关键举措。山西省太原市，这座承载着深厚历史文化底蕴的城市，正致力于城市更新的实践，力求在保留历史记忆的同时，实现城市的现代化转型，为居民打造更加宜居、韧性、智慧的生活空间。

老军营迎来春天

“那时候阳台就是我的全世界。”在太原老军营小区，86岁的居民赵玉梅抚摸着院里新移栽的银杏树告诉记者。老军营小区是上世纪80年代建成的居民小区，历经岁月沧桑，小区道路坑坑洼洼，院落杂草丛生，楼房破损老旧。2019年旧城改造启动前，行动不便的赵玉梅在没有电梯的6层老楼里困了整整8年。

为了改善像老军营一样的老旧小区出行条件，太原出台了《关于太原市既有住宅加装电梯工作的实施意见》，明确加装电梯相关政策，同时，每部电梯在山西省级财政奖补10万元的基础上，市级财政予以20万元建设费用补助。截至2025年，太原累计完成3497个老旧小区改造，同步对既有住宅加装电梯1022部，对住宅老旧电梯更新310部，23.3万户居民告别“爬楼时代”。

如今的老军营小区装了电梯，并进行了从内到外的全方位升级。“从地下管道到地面环境，从楼房墙体到小区道路。”赵玉梅转动轮椅，指向如今的无障碍坡道说：“现在出行太方便啦，我们几个老邻居还常约着打牌，5分钟就能汇合。”

“城市更新不是简单的‘涂脂抹粉’，而是一场深刻的‘城市基因重组’。”太原市委住建工委委员、市住建局副局长王海生告诉记者，只有真实发现问题，才能真正解决问题。为此，太原坚持“体检、更新”一体化推进，以城市体检推动城市更新。

以道路为例，为解决“大动脉畅通、小街巷不畅”的问题，太原按照“轻重缓急，解决急需”的原则，围绕保交房、城中村改造、学校医院公共服务设施补缺三大路径，系统谋划了50多条街巷的建设改造。迎泽区草市街曾经是太原市最窄的一条街巷，最窄处仅有0.7米，被称为“一人巷”。经过3年改造，它摇身一变成为15米宽的马路，还与东陵里路改造贯通，成为连通迎泽大街、并州路、青年路的重要微循环道路。“我们在改造过程中，坚持‘全要素提升’理念，地下地上统筹规划，精心保留历史记忆，百年古树、老建筑、老字号商铺均被纳入保护名录，让城市留住记忆，让人们记住乡愁。”王海生说。

钟楼街重焕生机

钟楼街，曾是太原最繁华的商业街，承载着几代人的回忆。然而，随着时间的推移，这里的建筑逐渐老化，基础设施陈旧，商业活力也大不如前，太原启动的老街改造项目让这里重焕生机。

改造过程中，如何在现代化改造与历史保护之间找到平衡，是摆在设计者面前的难题。设计团队多次走访老街，与老居民深入交流，收集了大量关于钟楼街的历史资料和故事。他们发现，钟楼街上的老字号商铺不仅是商业符号，更是老街的灵魂所在。于是，在改造方案中，明确提出对老字号建筑进行“修旧如旧”的保护，同时引入现代商业理念，让老街在保留历史韵味的同时，满足现代消费需求。

“老鼠窟元宵”制作技艺传承人谭凯对此感触颇深。这门技艺起源于1928年，因创始人申三货把元宵摊固定于钟楼街老鼠窟巷口，得名“老鼠窟元宵”。这个在钟楼街上经营了很多年的老字号，随着老街的衰落，生意也每况愈下。改造期间，谭凯一度担心自己的老店会被拆除。但当他看到改造方案中对老字号的保护措施后，悬着的心终于放了下来。“政府不仅帮我们修缮了店铺，还指导我们进行品牌升级，现在店里的生意比以前红火多了！”谭凯满脸笑容地说。

改造后的钟楼街不仅致力于推动“商、文、旅”的融合发展，更致力于恢复和传承老字号品牌，同时发展新业态，为市民游客提供更加丰富多样的消费体验。通过同步拆迁、同步建设、同步招商的方式，改造后的钟楼街将加强运营管理，完善服务功能，满足人们对“吃住行游购娱”多元化高品质生活的追求。

如开明照相馆、亨得利钟表行、华泰厚裁缝铺、六味斋熟食店、双合成点心铺子……如今的钟楼街，青砖灰瓦、雕梁画栋，传统建筑与现代商业完美融合。夜晚，古色古香的街道被灯光照亮，游人如织，老字号店铺里飘出阵阵香气，仿佛让人穿越回旧时光。钟楼街的重生不仅唤醒了城市的记忆，更成为太原的一张新名片。

智能化改变生活

“现在好幸运，尤其早晚高峰着急的时候，常常绿灯畅行。”每逢早高峰，在解放路与府西街交叉口，太原市民姜奕宏惊喜地发现，红绿灯时长会根据实时车流量动态调整。原来，路口的智能摄像头和地磁传感器将数据实时传输至指挥中心，通过AI算法分析，信号灯可自动优化配时方案。如今，该区域通行效率提升30%，堵车时间大幅缩短。不仅如此，“太原行”APP还整合全市停车场信息，车主能实时查看车位、在线缴费，新能源车主还能一键查询充电桩位置，停车难、充电难问题得到有效缓解。

“智慧交通大脑”正在改变太原人的交通生活，而“一网通办”则让群众办事更轻松。太原市小店区的创业者米娜计划开一家餐饮店，她通过山西政务服务网的“一件事一次办”专栏，一次性提交营业执照、食品经营许可证等申请材料，3个工作日就拿到了全部证照。目前，太原已将新生儿出生、企业开办等高频事项纳入“一件事”套餐，市民像“网购”一样完成事项办理，真正实现“数据多跑路，群众少跑腿”。

医疗服务同样焕发智慧光彩。太原市卫健委推出“电子健康卡”，市民只需扫码，就能在全市各大医院完成挂号、缴费全流程服务，检查报告也能在线查阅。山西白求恩医院还引入AI辅助诊断系统，通过大数据分析为医生提供诊疗建议，让患者享受更精准的医疗服务。

在城市管理方面，智能监测系统成为“城市管家”。遍布城区的智能烟感报警器、水质监测设备，24小时守护城市安全。去年夏天，万柏林区某老旧小区的燃气管道因老化发生轻微泄漏，安装在管道旁的智能传感器立即触发警报，燃气公司与社区网格员同步收到信息，半小时内便完成抢修，将安全隐患扼杀在萌芽中。“2025年，太原以城市更新示范城市建设为契机，坚持规划引领、项目带动，强化能力建设、健全长效机制，将为城市更新长期、高效、科学推进打下坚实基础。”太原市住建局城市发展科科长韩冉告诉记者。

从交通出行到政务服务，从城市管理到医疗健康，这座承载千年古韵的城市，正以数字化、智能化为笔，勾勒出一幅便民、高效、绿色的智慧城市新图景。

(责编：郝帅、杨迪)
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