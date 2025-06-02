打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

家门口购全球

2025年06月02日09:25 | 来源：经济日报
小字号

原标题：家门口购全球

法国红酒、马来西亚巧克力、尼泊尔手工艺品……5月16日至20日，第二届拉萨进口商品展览会举行，西藏会展中心2号馆变成了微型“地球村”，吸引了来自欧洲、南亚、东盟等31个国家和地区的250多家企业参展，琳琅满目的展品共同绘就了一幅色彩斑斓的万国集市画卷。

试吃、询价、选购，进口水果展区人头攒动。越南火龙果、新西兰猕猴桃、泰国榴莲……奇妙集市的展位宛如一个小型进口水果博览园。“展会期间，累计销售额达51万元。越南火龙果销量最佳，累计售出1470斤，泰国金枕榴莲同样被抢购一空。”西藏奇妙人生科技有限公司总经理郭佩琳说：“相较于价格，顾客更注重产地和新鲜度。通过展会，我们也深入了解了拉萨消费者对进口水果的偏好与需求。”

展会成了消费升级的显微镜。“这新西兰的猕猴桃不便宜，但儿媳妇说猕猴桃富含维生素C等多种人体必需的营养元素，让我们老两口和小孙子多吃。”拉萨市民拉巴卓玛展示着手中刚买的新西兰猕猴桃说。

展会之外，奇妙人生科技有限公司的实体店也在紧锣密鼓地装修。郭佩琳告诉记者：“拉萨进口水果市场消费潜力大，我们实体店将主打精品水果，借助当日达、次日达的服务确保果品的新鲜品质。”

借助展会平台展示自家产品的高品质，积极开拓西藏市场，已成为众多参展商的普遍共识。

进口酒水展区，法国红酒展位吸引众多品鉴者驻足。来自法国的酒商杰夫瑞虽是第一次来西藏参展，但在这里已有不少老顾客。“西藏的红酒市场比我想象中要大。一落地拉萨，就有老顾客找我谈合作。”杰夫瑞说。

来自蒙古国乌兰巴托的羊绒衫、羊绒围巾、羊皮包等商品，赢得了广大消费者的青睐，展销商万泰信合（蒙古）集团的展位吸引了不少顾客挑选购买。销售负责人吕品说：“去年我们也参加了展览会，现场销售额达40多万元，后续还获得了300多万元的西藏订单。今年，除了众多老顾客的支持，我们还结识了许多新朋友，展会已成为我们推广新产品以及与西藏代理商沟通交流的重要平台。”

展会组委会工作人员周梓凡说，此次展会展出面积8000平方米，展出品类超1500个，展品数量多达1万多款，涵盖日用消费品、食品饮料、工艺品、家居用品、珠宝等众多领域，充分满足市民“一站购全球”需求。展会开幕首日，销售额就达到了2000万元。短短5天的展会，客流量超20万人次，现场销售额达1.36亿元，比去年展会增长29.5%。

值得一提的是，展会还设置了“拉萨好物”和“拉萨进出口企业”专区，展示藏香、牦牛绒制品、青稞制品等西藏特色产品，助力“拉萨好物”走向全球。拉萨市副市长陆文忠表示，本届展会聚焦消费新场景，旨在充分发挥拉萨独特的区位优势，持续深化与南亚、中亚、中东欧等共建“一带一路”国家的经贸合作，展现拉萨“买全球、卖全球”的开放新姿态。

“买全球、卖全球”愿景的实现，还得益于平台与通道建设的持续深化。近年来，拉萨综合保税区、中国（拉萨）跨境电子商务综合试验区、拉萨南亚电商产业园等重点项目相继落地，为进口商品从短期展会转向常态化流通提供了坚实保障。

(责编：郝帅、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“秸”尽其用 助农增收
　　秸秆是牲畜的“口粮”，也是“农尾工头”产业增值的重要来源。近年来，我国秸秆综合利用水平稳步提升，形成了“农用为主、多元利用”的格局。…
6组数据看国家级经开区创新活力持续增强
　　 1984年，在借鉴经济特区成功经验的基础上，我国在沿海城市设立了首批14家国家级经济技术开发区。随着改革开放向纵深推进，国家级经济技术开发区布局更加全面、更加完善，开放力度、经济实力和创新活力持续增强。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部