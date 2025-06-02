原标题：家门口购全球

法国红酒、马来西亚巧克力、尼泊尔手工艺品……5月16日至20日，第二届拉萨进口商品展览会举行，西藏会展中心2号馆变成了微型“地球村”，吸引了来自欧洲、南亚、东盟等31个国家和地区的250多家企业参展，琳琅满目的展品共同绘就了一幅色彩斑斓的万国集市画卷。

试吃、询价、选购，进口水果展区人头攒动。越南火龙果、新西兰猕猴桃、泰国榴莲……奇妙集市的展位宛如一个小型进口水果博览园。“展会期间，累计销售额达51万元。越南火龙果销量最佳，累计售出1470斤，泰国金枕榴莲同样被抢购一空。”西藏奇妙人生科技有限公司总经理郭佩琳说：“相较于价格，顾客更注重产地和新鲜度。通过展会，我们也深入了解了拉萨消费者对进口水果的偏好与需求。”

展会成了消费升级的显微镜。“这新西兰的猕猴桃不便宜，但儿媳妇说猕猴桃富含维生素C等多种人体必需的营养元素，让我们老两口和小孙子多吃。”拉萨市民拉巴卓玛展示着手中刚买的新西兰猕猴桃说。

展会之外，奇妙人生科技有限公司的实体店也在紧锣密鼓地装修。郭佩琳告诉记者：“拉萨进口水果市场消费潜力大，我们实体店将主打精品水果，借助当日达、次日达的服务确保果品的新鲜品质。”

借助展会平台展示自家产品的高品质，积极开拓西藏市场，已成为众多参展商的普遍共识。

进口酒水展区，法国红酒展位吸引众多品鉴者驻足。来自法国的酒商杰夫瑞虽是第一次来西藏参展，但在这里已有不少老顾客。“西藏的红酒市场比我想象中要大。一落地拉萨，就有老顾客找我谈合作。”杰夫瑞说。

来自蒙古国乌兰巴托的羊绒衫、羊绒围巾、羊皮包等商品，赢得了广大消费者的青睐，展销商万泰信合（蒙古）集团的展位吸引了不少顾客挑选购买。销售负责人吕品说：“去年我们也参加了展览会，现场销售额达40多万元，后续还获得了300多万元的西藏订单。今年，除了众多老顾客的支持，我们还结识了许多新朋友，展会已成为我们推广新产品以及与西藏代理商沟通交流的重要平台。”

展会组委会工作人员周梓凡说，此次展会展出面积8000平方米，展出品类超1500个，展品数量多达1万多款，涵盖日用消费品、食品饮料、工艺品、家居用品、珠宝等众多领域，充分满足市民“一站购全球”需求。展会开幕首日，销售额就达到了2000万元。短短5天的展会，客流量超20万人次，现场销售额达1.36亿元，比去年展会增长29.5%。

值得一提的是，展会还设置了“拉萨好物”和“拉萨进出口企业”专区，展示藏香、牦牛绒制品、青稞制品等西藏特色产品，助力“拉萨好物”走向全球。拉萨市副市长陆文忠表示，本届展会聚焦消费新场景，旨在充分发挥拉萨独特的区位优势，持续深化与南亚、中亚、中东欧等共建“一带一路”国家的经贸合作，展现拉萨“买全球、卖全球”的开放新姿态。

“买全球、卖全球”愿景的实现，还得益于平台与通道建设的持续深化。近年来，拉萨综合保税区、中国（拉萨）跨境电子商务综合试验区、拉萨南亚电商产业园等重点项目相继落地，为进口商品从短期展会转向常态化流通提供了坚实保障。

(责编：郝帅、杨迪)

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