原标题：青春在创新创造中闪光

中办、国办近期公布《关于加快构建普通高等学校毕业生高质量就业服务体系的意见》提出，发挥创业带动就业作用，优化大学生创新创业服务。支持高校毕业生发挥专业优势到新业态新模式、中小微企业等就业创业。

就业是民生之本。创新创业不仅能够缓解就业压力，还可以带动经济转型、实现产业升级。大学生朝气蓬勃、富有创新精神，是推动经济社会发展、科技创新的主要力量。但在实践过程中，有人创业准备不充分、信心不足，应变能力不够。

近年来，聚焦大学生就业创业面临的需求和痛点，从中央到地方都提出很多具有针对性、创新性的举措。国办印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》提出，要加强大学生创新创业服务平台建设，优化大学生创新创业环境，加强对大学生创新创业的财税扶持和金融政策支持。从各地来看，湖南打造大学生创业孵化基地，为大学生提供创业场地、启动资金等各方面的优惠政策；上海开办创新创业青年论坛，举办青年创新创业研修营；天津通过建立双创学院、创新创业大赛等措施，鼓励大学生持续提升创业能力……相关政策支持为大学生成长成才提供良好的发展环境，着力满足他们多样化、多层次发展需求。

在这个利于创新创业创造的环境中，大学生如何实现自身进步与社会发展“双向奔赴”？

要做足基础功课。创业涉及商业模式、市场营销、财务管理等内容，要掌握相关知识，做好充分准备，比如提前了解实现降本增效的有效办法，培养分析解决问题的能力和统筹管理能力。同时，还要关注行业发展趋势和相关政策法规，预测市场变化以及潜在风险。

要珍惜“练兵”机会。要善于在干中学、学中练。一方面，要在丰富的实践项目中积累相关经验，洞悉市场发展潜在需求，找准创业突破口。另一方面，要广泛拓展视野，了解大数据、云计算和人工智能等新一轮工业革命重点领域的前沿趋势和最新成果，发掘新的发展赛道。

期待更多人才放手一搏，踏着干事创业的“桥梁”，让理想信念在创业奋斗中升华，让青春在创新创造中闪光。

(责编：郝帅、杨迪)

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