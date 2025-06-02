原标题：北京打造“家门口”就业中心

从北京市丰台区公共就业示范服务基地的劳动能力“移动鉴定室”走出来，快递员小周心里更踏实了，按照“丰台人社”公众号上的流程，5个工作日后他就可以申请职业伤害待遇。

在小周预约的服务点丰台区公共就业示范服务基地，就业这件民生头等大事，可以找到更多解决的可能：想修改简历，职业指导室开设“简历门诊”；想让创业项目落地，带上项目书找创业导师；想找心仪的工作，拿着简历到招聘会求职；想了解劳动权益，劳动权益护航站提供贴心服务；想提升职业技能，到职业技能培训学院听课。

记者从北京市人力资源和社会保障局了解到，北京市持续推动高质量充分就业，以“就业稳”护航“民心安”，人均地区生产总值、全员劳动生产率、社保覆盖率等多项指标保持全国省级地区最优水平。

“马上我们要和北京劳动保障职业学院开设3天的技能培训课。”在丰台区公共就业示范服务基地13楼职业技能培训学院外，丰台区人力资源和社会保障局职业能力建设中心副主任刘永花告诉记者，在大学生毕业季，该中心已经与辖区内多所高校联动，针对毕业生需求较高的人工智能、低空经济等领域开设相关的技能培训课。

刘永花说，现在技能学习的渠道多元，劳动者面对线上线下大量鱼龙混杂的培训信息，可能难以甄别。而政府部门或权威机构开设课程的目的，就是当劳动者的就业指导师和就业“管家”，助力劳动者顺利就业。

丰台区人社局资料显示，区内发布的2025年度职业技能培训计划，涵盖信息技术、智能制造等领域的200余门精品课程，还有3D打印、无人机驾驶、DeepSeek大模型等重点推介课程，重点针对企业职工、青年、新就业群体、农村劳动力等群体，开展大规模技能人才培养。

记者从顺义区人力资源和社会保障局公共服务中心了解到，这里每周五都会举行招聘会，辖区及周边的企业只要在小程序注册报名，就可以到公共服务中心免费“摆摊招聘”，每周都有一二十家企业赶来“摆摊”。此外，该服务中心的直播团队还会为“摆摊”的企业直播带岗。

顺义区人力资源和社会保障局党组成员、公共服务中心主任王丽英说，在顺义区，每年有大大小小的招聘会400多场。除公共服务中心外，一些街道乡镇也会定期根据辖区内企业的需求举行用工对接会。

过去都是企业发信息，等待合适的就业者。而在顺义公共服务中心，工作人员会提前在各街镇摸排未就业人员，登记他们的求职方向，再把这些信息反馈给辖区内的用工企业，这样能提高求职者找工作的效率。

王丽英补充说，顺义区开展青年求职实训营服务未就业群体，今年已开展4期。针对16-24岁的未就业但有就业意愿的青年进行培训，包括职业生涯规划、简历修改、面试技巧等，每场吸引30多人参加。

不仅如此，顺义区还在街道开设就业驿站，方便求职者寻找“家门口”的就业机会。

40岁出头的张邱孜告诉记者，最近她就通过驿站遇到了就业指导老师郭晓玲，并顺利找到了工作。张邱孜说，由于之前的公司进行业务调整，她离职已经5个月了。待业期间，她非常焦虑，也尝试在一些平台上找工作，但有的平台投简历后，往往都要花钱参加培训。

后来，街道帮张邱孜对接驿站的就业指导老师。指导老师多次跟她深谈，了解她的过往经历、擅长的领域、未来的职业诉求，帮她从人社部门的资源库里找到了匹配的企业。张邱孜坦言，此次求职几乎是“零成本”。

在顺义区，像郭晓玲这样的就业指导老师有不少。在人社部门的调配下，他们在光明驿站这样的“家门口”就业中心里，更深入地对求职者进行指导。

北京市人社局党组书记、局长王清旺介绍，2024年北京牢牢守住了就业基本盘，就业形势稳中向好。面对新形势新任务，北京市将进一步强化就业优先战略，深化就业体制机制改革，确保就业局势总体稳定。

(责编：郝帅、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经