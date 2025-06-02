原标题：跟着孩子与AI做朋友

想让一名小学生家长瞬间上头，一份写着“合格”的考试卷，绝对是极为有效的一招。家长们都懂的，一般来说在小学阶段，不足80分的成绩会被“客气”地归类为“合格”。

是的，当上四年级的儿子把这样一张刺眼的卷子放在我面前时，我沉默了，大脑开始飞速运转——教育孩子的重要时刻来了！是发火教训一番？还是……

“妈妈，您先别生气！”儿子以退为进，抢先说话了，“这张卷子，老师没让家长签字，本来可以不给您看的，但我问了问AI，它建议还是给您看看”。

“AI？你跟它聊天了？”我的注意力被孩子与AI的交流吸引了。看我没发火，平时古灵精怪的儿子立刻有板有眼地讲了起来。

原来，他有不少AI朋友。在DeepSeek横空出世之前，他已在平板电脑上下载了好几款AI产品。连我平时工作用的智能办公本，也被他发现了AI功能，时不时也聊上几句。

这次测验，他突发奇想，和一个平时写字速度超快的小朋友相约，比赛谁先交卷。有时候真是不理解男孩子之间那种莫名其妙的好胜心。为了赢，他做选择题时看都没看题目，直接胡乱写上了答案。结果，他赢了比赛，却收获了一个“合格”的成绩。

拿到卷子那一刻他清醒了，意识到事情有点严重，回家一直不敢跟我说。可孩子毕竟是孩子，心里藏着事一直惴惴不安，于是他先找AI聊了聊。

“我问AI，考试没考好怎么办？AI说，一次考不好没关系，可能是因为你这次考试前没好好复习，或者是考试时没发挥好……”孩子说得有条有理，我也来了兴致，问：“它还说什么了？”

儿子接着说：“我又问AI，如果没考好，老师同学会不会笑我？AI说，不要在乎别人的眼光，做好自己的事情，下次好好复习一定能取得好成绩。”

我笑了，刚才那一瞬间的气也一下子消散了。

AI心平气和地跟孩子完成了一次交流，可以说也是一次不错的教育过程。无形中，孩子和AI也一起对我进行了一次巧妙的心理按摩。

我也意识到，在孩子遇到一些困难的时候，他第一个去寻求帮助的伙伴是AI，而不是我。

这让我开始反思自己的教育方式。当孩子成绩不理想时，AI的第一反应不是居高临下地指责批评，而是首先跟孩子共情，再给出一些建议，这就让孩子更容易接受了。

如果说80后、90后是互联网一代，那么10后则是与AI一同成长的“AI原住民”。今天的孩子天然地适应这样的人机交流方式，当我们还在用审视的眼光听专家用PPT讲述AI的前世今生时，孩子们已经开始跟AI交朋友了。孩子的感受，可能比成年人还要细腻。

天真的孩子会把AI当成一个真正的聊天对象去交流。比如儿子最常问AI的问题是，“你刚才在干什么呢？”不同的AI回答得五花八门，大多数的时候会礼节性地回答，“我在等你呀！”还有一个AI回答：“我刚开完会，安排了一些事情，现在陪你聊天。”

尽管知道AI的答案是虚构的，但孩子依然愿意继续这样的交流。因为很少有大人有耐心没完没了地回答孩子那些不着边际的问题。“妈妈会不耐烦，但AI不会。”儿子说。

儿子也有所偏爱，最喜欢DeepSeek，因为他告诉DeepSeek自己的性别、年龄、年级等信息，它就记住了，并且立刻切换成可爱的语气跟孩子说话。“每句话说完，它还会给我发表情呢！”儿子强调了这个细节。小孩子都吃这一套。

有段时间，儿子很喜欢跟AI聊天。在孩子眼中，它是一个情绪极其稳定、知识储备丰富，且能提供很好情绪价值的好玩伴。

他会把作业拍给AI，让它帮忙检查错误；遇到不会的题，AI能给他讲解，再举一反三出3道相似知识点的题目让他再练练。

他会把放学回家后要完成的各项作业、弹琴、看书等事项都告诉AI，让它排个时间表，然后逐一完成。一天临睡前，我问儿子，“AI给你列的list（清单）都完成了吗？”他点点头。我又问，“那你告诉AI了吗？”儿子的声音里带着一丝欢快，“告诉啦，它表扬了我！”

在孩子使用AI这件事上，我是个支持者。尽管目前AI也不过是一个孩童，也在快速成长变化，存在这样或那样的问题，但我相信，未来人类一定是要与AI携手工作、学习的。现在的孩子需要学会与AI沟通交流的本领，而大人要做的，是在这个过程中鼓励和引导孩子，帮他们辨是非、明事理。

因为职业的关系，我常与一些专家学者探讨AI与教育的话题，眼下一个公认的问题是——AI幻觉。简单说，就是AI可能会睁眼说瞎话，却真实得让人难以察觉。有一定认知能力的成年人都未必能完全辨别，更别说孩子了。

有一次，我把一段录音发给AI，让它帮我把音频转成文字。它只用了一秒就完成了任务，并且文本里的句子非常干净通顺。我正庆幸多了这个帮手省了不少力，没想到仔细一看，惊出一身冷汗。这段录音是一位专家的发言，现场收音效果不好，其中一部分声音有些含混不清，可是AI竟然自作聪明地给那位专家编了几句话。看似上下文很通顺，但与发言者的本意南辕北辙。

回到家，我立刻把这个经历告诉儿子，想给他讲“尽信AI不如无AI”的道理。没想到孩子说，“我早就知道了”。原来，他之前让AI帮他写作文时，就发现了这个问题，虽然AI的用词很华丽，但是说出来的内容常常会跟事实不相符。“你不能都信它！”儿子警告我说。

昨天放学回家的路上，我跟孩子聊天，“你最近好像跟AI朋友聊得不那么多了，为什么呢？”孩子想了想说：“假如我摔了一跤，它跟我说再多安慰的话，也不如你给我一个拥抱，对吗？”

此刻，我忽然觉得自己之前的一些担心有点多余了。AI算法的精度，终究还是无法超越人性的温度，而这不正是人类文明最美好的存在吗？

晚上，我也跟DeepSeek聊了聊，我们探讨了关于“AI与人性”的话题，它说了这样一句话：技术的终极温度，不是让机器更像人，而是让人更能成为人。

(责编：郝帅、杨迪)

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