原标题：退税服务不断优化 激活入境消费新活力

央视网消息(新闻联播)：目前，我国正在优化离境退税服务，让外国游客在中国购物更实惠、更便利，进一步激活入境消费新活力。

最近，北京启用了首批离境退税“即买即退”集中退付点，境外旅客凭北京市任意一家离境退税商店开具的退税申请单，均可在集中退付点办理现场退税。

来自美国的游客乔丹购买了商品后，第一时间到集中退付点领取退税款。

目前，离境退税优化服务正在全国推广。北京将“即买即退”服务限额从过去的5万元提升到22万元。境外旅客只要购买22万元以下的退税商品，提供信用卡预授权担保后，可以现场领取退税现金。

上海推出全国首台退税自助开单机，一键识别护照信息，扫描发票二维码就可生成退税申请单。广州实现离境退税“店内即买即退”线上办理，境外旅客直接在门店内使用个人手机上传相关信息与凭证，就能一站式完成退税流程。四川发布退税必买清单，将熊猫文创等特色商品纳入进来，让外国游客有更多中国好物可买。

在各项政策利好的带动下，多地离境退税业务保持高增长势头。数据显示，新政策实施首月，北京新增176家离境退税商店，离境退税商品销售额同比增长90%；上海新增“即买即退”商店超60家，离境退税销售额同比增长86%；浙江、四川、深圳离境退税销售额同比增长超2倍。

(责编：郝帅、杨迪)

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