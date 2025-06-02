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端午假期北京重点商圈客流量突破2300万人次

2025年06月02日17:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月2日电（记者吉宁）记者2日从北京市商务局了解到，端午假日期间，北京市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态企业实现销售额41.8亿元，同比去年端午节增长1.6%。全市60个重点商圈假期客流量2328.4万人次，同比增长2.1%。

　　位于西城区的中海大吉巷在端午节前开门迎客，150余家特色品牌集中亮相，打造融合消费新地标，端午假期销售额1200万元，客流量超50万人次。侨福芳草地非遗互动体验展现传统文化魅力，隆福寺街“大娃怪市”、华熙LIVE·五棵松“欢乐大马戏”都在焕新童趣消费体验。端午假期，文商旅体融合重点商圈新首钢园、前门大栅栏客流量同比分别增长48.1%、36.8%。

(责编：赵光霞、岳弘彬)
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