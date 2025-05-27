人民网北京5月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日公布数据显示，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170.2亿元，同比增长1.4%。4月份，规模以上工业企业利润同比增长3.0%。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，4月份，各地区、各部门加快落实更加积极有为的宏观政策，有力有效应对外部挑战，工业生产实现较快增长，带动规模以上工业企业利润增长加快。特别是以装备制造业、高技术制造业为代表的新动能行业利润增长较快，彰显工业经济发展韧性。主要有以下几方面特点：

工业企业利润增长加快。1—4月份，规模以上工业企业利润增长1.4%，较1—3月份加快0.6个百分点，延续恢复向好态势。从行业看，在41个工业大类行业中，有23个行业利润同比增长，增长面近六成。4月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.0%，较3月份加快0.4个百分点。

装备制造业引领作用突出。随着工业产业优化升级深入推进，装备制造业效益持续提升。1—4月份，装备制造业利润同比增长11.2%，较1—3月份加快4.8个百分点；拉动全部规模以上工业利润增长3.6个百分点，拉动作用较1—3月份增强1.6个百分点，对规模以上工业利润增长的引领作用突出。从行业看，装备制造业的8个行业中，有7个行业利润实现两位数增长，6个行业较1—3月份增速加快，其中，仪器仪表、电气机械、通用设备、电子等行业利润分别增长22.0%、15.4%、11.7%、11.6%，较1—3月份加快6.7个、7.9个、2.2个、8.4个百分点。

高技术制造业利润增长加快。1—4月份，高技术制造业利润同比增长9.0%，较1—3月份加快5.5个百分点，增速高于全部规模以上工业平均水平7.6个百分点。从行业看，随着制造业高端化持续推进，生物药品制品制造、飞机制造等行业利润同比增长24.3%、27.0%；“人工智能+”行动深入推进，半导体器件专用设备制造、电子电路制造、集成电路制造等行业利润分别增长105.1%、43.1%、42.2%；智能化产品助力数智化转型，相关的智能车载设备制造、智能无人飞行器制造、可穿戴智能设备制造等行业利润分别增长177.4%、167.9%、80.9%。

“两新”政策效应持续显现。1—4月份，各地区各有关部门用足用好超长期特别国债资金，推动“两新”加力扩围政策继续显效。在大规模设备更新相关政策带动下，专用设备、通用设备行业利润同比分别增长13.2%、11.7%，合计拉动规模以上工业利润增长0.9个百分点。其中，电子和电工机械专用设备制造、通用零部件制造、采矿冶金建筑专用设备制造等行业利润快速增长，增速分别为69.8%、24.7%、18.3%。消费品以旧换新政策加力扩围效果明显，家用电力器具专用配件制造、家用厨房电器具制造、非电力家用器具制造等行业利润分别增长17.2%、17.1%、15.1%。

“总体看，1—4月份规模以上工业企业利润稳定恢复，展现出我国工业强大韧性和抗冲击能力。”于卫宁指出，但也要看到，国际环境变数仍多，需求不足、价格下降等制约因素仍然存在，工业企业效益稳步恢复的基础还需继续巩固。下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动科技创新和产业创新融合发展，优化调整产业结构，加快传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，促进工业企业效益持续恢复向好。

图片来源：国家统计局

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经