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广西持续扩大高水平对外开放（奋勇争先，决战决胜“十四五”）

本报记者  邓建胜  张云河
2025年06月03日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　满载马来西亚榴莲等特色产品的“海丰太平洋”轮驶入广西北部湾港，标志马来西亚关丹港—中国北部湾港冷链精品航线日前完成首航。这条新开辟的跨境海运物流通道，让中马两国更多优质货物跨越山海、惠企利民。

　　像这样的面向东盟的冷链精品航线，广西目前已开通9条。北部湾港股份有限公司总经理周延介绍，今年一季度，北部湾港实现集装箱吞吐量217.39万标箱，同比增长12.06%。

　　作为我国唯一与东盟海陆相连的省份，广西区位优势独特。2023年12月，习近平总书记在广西考察时强调：“做活广西高质量发展这盘棋，棋眼就在扩大开放上”“积极服务建设中国—东盟命运共同体”。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，广西持续扩大高水平对外开放，加快与东盟互联互通。

　　以高水平共建西部陆海新通道为牵引，加快基础设施“硬联通”——

　　广西崇左凭祥市，随着最后一段500米长钢轨在凭祥东站双线大桥铺设完毕，南凭高铁崇左至凭祥段日前全线铺轨完成。中国铁路南宁局集团有限公司崇凭铁路建设项目负责人唐小林介绍，作为对接东盟的重要国际运输通道，南凭高铁预计年内全线开通，南宁到中越边境城市凭祥的列车运行时间将从4个多小时缩短至1个多小时。

　　大通道越来越多，越来越畅：陆上，广西建成61条出省出海出边陆路大通道；海上，北部湾港已开通东盟集装箱航线38条；天上，南宁机场航线通达东盟各国；线上，建成12条通达东盟国家的国际陆地光缆，提供优质跨境网络服务。

　　“我们将在‘陆、海、空、数’四个方面协同发力，打造连接中国与东盟时间最短、服务最好、价格最优的陆海新通道。”广西壮族自治区发展改革委主任白松涛表示。

　　以开放促改革、促发展，推动规则标准“软联通”——

　　4月20日，南宁吴圩国际机场机坪，来自缅甸的航班落地。智慧航空物流综合服务平台指挥调度，20吨进口水产品快速转运。“以前，货物要先进入指定监管作业区办理有关手续，耗时费力。如今，进口货物机坪‘直提’，转运各地。”广西鱼捕头国际货运代理有限公司总经理黄玉宙说，“智慧调度，让‘数据跑路’代替‘多方跑腿’，货物单证录入时长从原先1小时缩短至10分钟，中转作业时长减少4小时，进口海鲜通关更快。”

　　稳步扩大制度型开放。今年3月，吴圩国际机场建设“智慧空港”有关做法，入选中国（广西）自由贸易试验区新发布的制度创新成果。深入对接《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）经贸规则，自贸试验区已形成214项制度创新成果并在广西复制推广。今年一季度，广西外贸进出口总额达到1873.3亿元，同比增长16.8％，其中对东盟进出口总额历史同期首次突破1000亿元大关。

　　密切教育、科技、人才等合作，加强人文交流“心联通”——

　　2024年毕业于柳州铁道职业技术学院的老挝留学生杜王，已是中老铁路万象至磨丁段的调车副司机，“留学3年，我申请到面向东盟国家留学生的奖学金，学成后把中国先进的铁道运输技术带回老挝。”通过联合培养等方式，多年来，柳州铁道职业技术学院已为马来西亚、老挝、泰国等东盟国家培养技能人才超1000人。迄今，广西已立项建设10个中国—东盟技术创新学院，与东盟国家近200所院校建立合作关系。

　　持续加强对外人才、教育、旅游等交流合作，让中国式现代化更多惠及周边国家。今年一季度，广西口岸出入境人员达363.1万人次，查验交通运输工具41.4万辆（架、艘、列）次，同比分别增长10.1%和15.6%。

　　一湾相挽十一国，良性互动东中西。广西壮族自治区党委书记陈刚表示，无论外部环境如何变化，广西将始终坚持对外开放不动摇，加快构建高水平互联互通网络，务实推进沿边临港产业园区等平台建设，积极服务构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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