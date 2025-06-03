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辽宁推动文体旅融合发展

本报记者 刘成友 胡婧怡
2025年06月03日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　完整保留的铸造生产线，唤起制冷工业记忆；1650平方米专业级冰面，纵享运动快乐……在位于辽宁大连的冰山慧谷，老厂区变身文体旅消费集聚区。“上午陪女儿滑冰，下午逛老厂区、喝咖啡，晚上购物。”游客田婧意犹未尽。

　　2024年5月，习近平总书记对旅游工作作出重要指示，强调“坚持守正创新、提质增效、融合发展”“推动旅游业高质量发展行稳致远”。

　　深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，辽宁持续促进文体旅融合，催生新业态、新模式、新场景，稳步推动旅游业高质量发展。2024年，辽宁共接待游客65219.7万人次，同比增长28.1%；旅游收入6325.2亿元，同比增长25.9%。

　　发力“融合”，文体旅发展呈现新气象——

　　裙裾飘逸，舞姿婀娜，创编舞蹈让辽宁省博物馆馆藏国宝《簪花仕女图》“走”上舞台；仕女冰箱贴、簪花手捻、纸雕笔记本，文创产品销售火爆……“让文物‘活’起来，持续‘破圈’传播。”辽宁省博物馆负责人说。

　　文体旅融合催生新业态、新模式。一场定向越野，让鞍山千山景区门票销售刷新纪录；一场城市马拉松，让铁岭的铁锅炖、锅包肉冲上热搜；作为游戏《黑神话：悟空》取景地之一，锦州奉国寺景区引来众多游客打卡……辽宁深挖文体旅资源优势，推动业态融合、场景聚合，推出“跟着演出去旅行”“跟着赛事去旅行”“跟着展览去旅行”等特色玩法，博物馆、纪念馆、演出场馆人气火热。

　　在丹东爬虎山长城，到大连览海岛风光，漫步营口辽河老街，徜徉盘锦红海滩……来自陕西的游客王涵一家，用8天时间游玩了辽宁多个沿海城市，“这一趟，真是不虚此行。”

　　区域协调、机制融合迸发新活力。辽宁成立省文体旅融合发展领导小组，包含24家省直成员单位，定期调度协调；辽宁省文体旅产业发展集团挂牌成立，进一步整合资源。“我们注重区域联动和差异化发展，变单打独斗为握指成拳。”辽宁省文化和旅游厅副厅长艾芳琳说。目前，辽宁已打造旅游精品线路20余条，推动文旅资源串珠成链、一体发展。

　　聚焦“品质”，推动文体旅产业高质量发展——

　　科技创新、数字赋能，提升旅游品质。在沈阳老北市，品小吃、赏非遗之余还能欣赏“凤舞”表演：“金凤凰”翱翔夜空，外衣是航空阻燃材料，内核是无人滑翔机；在大连，交通查询智慧大屏，“海上游大连”综合运行管理平台让出游更便捷……

　　转变观念、精细管理，提升服务水平。“听劝”成为辽宁文旅新热词——听取网友建议，沈阳将地铁站名“沈阳站”改回“沈阳站站”；大连港东五街设置游客中心和拍照专区，让游客安全舒适拍摄“直通大海的街”；丹东开放机关单位停车场，让自驾游不再为停车烦恼……

　　今年的《政府工作报告》提出，“加快发展新型文化业态，大力发展旅游业。”“辽宁将立足资源优势，做好融合文章，充分激发潜能，着力培育高质量发展新增长点，加快打造高品质文体旅融合发展示范地。”辽宁省委书记郝鹏表示。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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