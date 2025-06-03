在山东，农民用“定制”洗衣机，开新能源汽车赶集，声控电视看戏——

本报记者 李 蕊

苏会莲在查看新购入的智能手表。

图为李玉杰摄（人民视觉）

马善强给新能源汽车充电。

任晓霞摄（人民视觉）

成植文调试新购入的智能电视。

图为李玉杰摄（人民视觉）

数据来源：商务部、国家统计局等

今年1—4月，我国乡村消费品零售额达21412亿元，同比增长4.8%，增速高于城镇。随着一系列提振消费政策出台，农村消费市场活力进一步被激发，正成为扩内需、稳增长的重要驱动力量。

近日，本报记者走进山东的农家院落与工厂车间，探寻农村消费市场的潮流“密码”。

——编 者

从“将就”到“讲究”

家居产品迭代升级

最近，邹城市田黄镇宋山头村村民刘正凤家添置了一个“大件”——洗衣机。和寻常洗衣机相比，这台机器好像“站”了起来，四根粗壮的支架将敦实的机身稳稳支撑着。

过去，刘正凤用过的两台洗衣机都因常年受潮，外壳斑驳锈烂，接水盘边缘积满水垢，“一返潮就出毛病，过去只能修修补补、将就用着。”她说，这回趁着县城的家电商场搞活动，赶忙挑选了一台新洗衣机。

新洗衣机是怎么被选中的？

数百公里外，青岛海尔洗衣机互联工厂，一台台洗衣机被打包装箱。

海尔智家洗衣机研发工程师李书平向记者展示了一份厚厚的调研报告：“农村里76.7%的洗衣机放在洗澡间或院子里，底部易因积水而生锈，这是农村消费者的一大用机痛点。”

为此，这款洗衣机采用底部悬空的高底脚设计，避免积水，同时对水压电压要求不高，即使水压不高或电压不稳，也能正常工作。

庄稼人平日里劳作，衣服常蹭上泥土、灰尘，染上顽固污渍。“地头辛苦一天，本想让洗衣机帮帮忙，可之前那台‘老古董’洗不干净，得手搓几遍。”刘正凤说，如今，脏衣服交给新洗衣机就能“一步到位”，“泥巴点洗得干干净净，省心多了。”

“农村有农村的特点，产品要与之适配。”李书平介绍，这款洗衣机字体大、色块标识明显、功能键一目了然，方便老年人使用；同时简化操作步骤，设置“一键洗”功能，可根据轻污、中污、重污等脏污程度智慧洗净；透明上盖，方便观察。

从“能用”到“好用”，从“功能冗余”到“精准适配”，海尔推出的这款洗衣机更好满足了农村消费者需求。

越来越多企业聚焦乡村消费特征，将产品研发、市场布局向广袤农村延伸。除了洗衣机，刘正凤家最近还买了台空气炸锅，自家最常吃的红薯，它能烤得外焦里糯，萝卜条晒干后，能炸成酥脆的零食。空气炸锅上的智能触控面板简洁，大图标对应“肉类”“糕点”等功能，只需一按，就能自动烹饪，“以前做这些，守着灶台忙半天，现在放进食材、定好时间就能去喂鸡了。”刘正凤熟练演示着，“厨房有了新帮手，日子更有滋味啦！”

从“燃油”到“用电”

新能源汽车驶进乡间小道

在临沂沂水县院东头镇上小庄村电力彩虹驿站，远远瞧见村民马善强驾“爱车”驶来。

“以前看城里人开电车，心里直痒——充一回电，顶多几十块钱，多省呐。”马善强摇下车窗，车载音响飘出欢快的音乐。这几年，他靠种生姜赚了钱，第一个念头就是把心仪已久的电车买回家。

但以前给车充电挺麻烦，马善强咂咂嘴，“现在可不一样喽！瞅瞅村口那排充电桩，心里踏实。”

沂水县的“十分钟快充圈”计划，解决了上小庄村新能源车的充电难题。“全县18个乡镇实现‘双枪两车位’全覆盖。”国网沂水县供电公司副总经理刘兆亮介绍，在上小庄村耕地集中区域还专门建设了助农充电站，电动三轮车、电动农机具能“吃饱”电，乡亲们下地干活、运输货物方便多了。

驱动更多新能源汽车驶进乡间小道的，不仅有日趋完善的基础设施，还离不开车企对农民需求的精准把握和对乡村市场的深耕。

在位于青岛西海岸新区的上汽通用五菱生产制造基地，机械臂将一辆辆新能源汽车送下生产线。

“我们调研农村市场后发现，农民需要‘实在’的车——价格实惠、好开好停，还能应对田间的坑洼土路。”上汽通用五菱青岛分公司公关文秘经理姚兴权说。

生产线上，一款造型圆润的小车引人注目。“这款车价格在3万元到5万元，符合许多农村家庭的预算。小巧灵活，就算在田间窄路，也能轻松会车；续航超200公里，日常赶集、走亲访友够用，每公里成本才5分钱；放倒后排座椅，装几筐农货也不在话下。”姚兴权介绍。

想要提高农民购车积极性，光有好产品还不够。上汽通用五菱青岛分公司积极响应新能源汽车下乡活动，通过乡镇巡展、上门试驾等方式，把购车服务送到村民家门口。

在上小庄村，像马善强这样的新能源车用户越来越多。一到周末，村民开着电车去镇上赶集，后备箱里装着刚摘的樱桃、新收的核桃；农忙时节，电动三轮车、耕地机在助农充电站排起队，充满电后直奔地头。

城市里流行的“绿色出行”，正随着充电桩和适用车型进入乡村，成为沂蒙山区的日常。

从“过日子”到“享生活”

文娱、健康消费受青睐

东营广饶县卫达电子商场内，家电摆得满满当当，“以旧换新”的红条幅挂得满墙红火。

“这款电视搭载智能语音功能，操作便捷，只需说句话，就能找到想看的节目……”在导购的推荐下，广饶街道颜一村村民成植文相中了一台65英寸的智能电视，“旧电视换新能省不少钱，挺划算。”

下单当天，新电视就进家挂上了墙。成植文的父亲成以忠迫不及待试试新功能，往沙发上一坐，冲着电视喊了一嗓子：“来段戏曲。”电视自动切换至戏曲节目。熟悉的唱腔响起，老爷子眯着眼、跟着哼，脚下还打起拍子：“以前得戴上老花镜找台，现在开口就能点戏，画面还鲜亮，坐家里就能过足瘾！”

从“过日子”到“享生活”，像成植文这样的乡亲越来越多。广饶县政企携手促消费：政策补贴加上商家活动，家电焕新季、家装大促销轮番“上阵”，放大消费品以旧换新政策效应，让老百姓更省钱。“省市各级给补贴，咱商场再给每台家电让利100元至500元。农村也能免费上门拆旧装新，买得多还送洗鞋机，乡亲们自然乐意掏腰包。”卫达电子商场店长张宗武说。

线下商场红火，线上购物同样热闹。广饶街道东毛村田猫便民服务站，63岁的苏会莲熟练地扫码取件，打开一看，网购的智能手表到货了：“干农活手上脏，手机触摸屏不好接电话。有它就方便了，抬抬手就能接电话，还能记步数、看心跳，年纪大了，得注意健康。”

谁能想到，这名曾对网购望而却步的农村妇女，现在却成了“网购达人”。“购物车”里，从智能手表到养生壶，全是让日子舒坦的“时髦物件”。“以前赶集买东西，来回折腾还常买不着合意的。”苏会莲说，“现在坐在家里，划拉几下手机就能买到，走两步就到村里的快递站，省事多了。”

随着快递进村的推进，越来越多村民享受到网购便利。“现在村民网购的不少，站里每天300多件快递，比以前翻了几番。起初穿的、吃的多，现在大家都注重娱乐、健康了，买按摩仪、智能手表、养生壶的也不少。”田猫便民服务站负责人毛秀英说。

在田间劳作久了，苏会莲的腰常感酸胀。这几天，她准备下单买个按摩仪：“身子骨是庄稼人的‘老本儿’。往后啊，得让自个儿也过得熨帖，这才叫把日子过出甜味来呢！”

版式设计：蔡华伟

本期统筹：张 曾

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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