水路投资同比增长百分之十点四

本报记者 韩 鑫

初夏，神州大地，交通重大项目拔节生长。

广东深圳，国家物流枢纽重点工程——平湖南综合物流枢纽项目二期工程钢结构实现主体完工，向年内竣工迈进。

湖北鄂州，世界最大跨径四主缆悬索桥——燕矶长江大桥完成主缆架设，为后续主桥合龙奠定坚实基础。

以一批重大工程作牵引，交通投资保持高位运行。1至4月，我国完成交通固定资产投资9503亿元，铁路、水路投资保持较快增长，同比分别增长5.3%和10.4%。

在建一批、新开一批、储备一批，为积极扩大交通运输有效投资，一批交通重大工程项目已完成年度布局。今年2月，交通运输部编制印发《加快建设交通强国重大工程和重大项目（2025年版）》，国家综合立体交通网主骨架联通提质工程、长江经济带综合立体交通网完善工程等20个重大工程（包）和新藏铁路、三峡水运新通道、珠三角枢纽（广州）新机场等45个重大项目已谋划启动或有序推进。

“今年以来，交通运输全力抢开局、稳增长、促发展，行业经济运行保持平稳增长。”交通运输部综合规划司有关负责人表示。

看货运量，增速快于去年全年水平。1至4月，完成营业性货运量180.9亿吨，同比增长4.7%。其中，完成公路货运量132.4亿吨，同比增长5.0%；完成水路货运量31.7亿吨，同比增长4.9%。万里长江，黄金水道运输忙，前4月长江干线航行船舶货运量累计12.17亿吨，同比增长3.13%。

看港口吞吐量，集装箱吞吐量快速增长。1至4月，完成港口货物吞吐量57.5亿吨，同比增长3.7%。其中，内、外贸吞吐量同比分别增长4.4%和2.0%。完成集装箱吞吐量1.1亿标箱，同比增长7.9%。“世界第一大港”宁波舟山港，前4月完成集装箱吞吐量1356.8万标箱，同比增长9.9%。

货物运输高效流转，人员流动持续旺盛。前4月，完成跨区域人员流动量227.4亿人次，同比增长3.8%。其中，完成公路人员流动量209.6亿人次，同比增长3.7%。

据悉，交通运输部将持续完善国家综合立体交通网，深入推进交通物流降本提质增效，不断巩固和增强交通运输经济良好发展态势，为推动宏观经济持续回升向好提供有力保障。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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