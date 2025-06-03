征信服务收费标准大幅下调
预计每年为用户节省约11亿元
2025年06月03日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月2日电 （记者刘志强）日前，为进一步降低企业经营成本，优化营商环境，促进实体经济发展和社会信用体系建设，国家发展改革委印发《关于进一步降低征信服务收费标准的通知》，征信服务收费标准大幅下调。
通知规定，自2025年7月1日起，商业银行等机构查询企业信用报告基准服务费标准由每份20元降低至9元，查询个人信用报告基准服务费标准由每份2元降低至1元。应收账款质押登记收费标准由每件每年30元降低至15元，变更登记、异议登记收费标准由每件每次10元降低至5元。农村商业银行等10类金融机构查询企业和个人信用报告继续实行优惠收费标准，并将内贸险承保机构纳入优惠范围。个人通过互联网查询自身信用报告免费，通过柜台查询每年前两次免费，自第三次起每次收费标准由10元降至5元。
本次征信服务收费下调，预计每年可为用户节省成本支出约11亿元。
《 人民日报 》（ 2025年06月03日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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