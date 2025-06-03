我国抽水蓄能投产规模超5800万千瓦
装机容量连续9年居世界首位
2025年06月03日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月2日电 （丁怡婷、张玲）水电水利规划设计总院近日发布的《中国可再生能源发展报告2024年度》显示，截至2024年底，我国抽水蓄能累计投产规模超5800万千瓦，2024年抽水蓄能新增投产规模775万千瓦，全年新增核准抽水蓄能电站23座。我国抽水蓄能装机容量连续9年居世界首位，日本、美国抽水蓄能装机容量分列第二、三位。
从发展格局看，抽水蓄能电站逐步由东向西规模化发展。从工程特点看，在建机组呈现高水头、大单机容量趋势，变速机组国产化步伐加快。抽水蓄能技术在勘测、施工、装备制造等方面均有所突破。
我国抽水蓄能站点资源禀赋得天独厚。相关报告显示，综合考虑地理位置、水源条件、初步经济性等多方面因素，全国共普查筛选资源站点总规模约16亿千瓦（含已建、在建及规划站点）。全国绝大部分省份均有抽水蓄能站点资源。
《 人民日报 》（ 2025年06月03日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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