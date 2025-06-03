图为6月2日，停着中欧班列的满洲里站编组场。

黄 旭摄（新华社发）

中国铁路哈尔滨局集团有限公司的数据显示，今年前5个月，经中欧班列“东通道”通行班列突破2000列，通行量占全国总量26.3%，其中回程班列通行量占全国回程总量31.9%，为服务高质量共建“一带一路”注入更多动能。

中欧班列“东通道”由满洲里、绥芬河、同江铁路口岸组成，截至目前，通行线路已达27条，可通达波兰、德国、荷兰等14个国家，联通我国长沙、郑州、成都、苏州等60余个城市。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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