中欧班列“东通道”通行班列超两千列
2025年06月03日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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图为6月2日，停着中欧班列的满洲里站编组场。
中国铁路哈尔滨局集团有限公司的数据显示，今年前5个月，经中欧班列“东通道”通行班列突破2000列，通行量占全国总量26.3%，其中回程班列通行量占全国回程总量31.9%，为服务高质量共建“一带一路”注入更多动能。
中欧班列“东通道”由满洲里、绥芬河、同江铁路口岸组成，截至目前，通行线路已达27条，可通达波兰、德国、荷兰等14个国家，联通我国长沙、郑州、成都、苏州等60余个城市。
《 人民日报 》（ 2025年06月03日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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