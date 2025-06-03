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15部门联合印发方案

加强应对气候变化标准体系顶层设计

2025年06月03日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月2日电  （记者寇江泽）生态环境部等15部门近日联合印发《国家应对气候变化标准体系建设方案》，加强我国应对气候变化标准体系顶层设计，充分发挥标准在应对气候变化工作中的基础性、规范性和引领性作用，加快构建科学实用、系统规范的国家应对气候变化标准体系，助力新质生产力发展、经济社会发展绿色低碳转型和美丽中国建设。

　　建设方案从基础能力支撑、减缓气候变化和适应气候变化3方面搭建了应对气候变化标准体系建设框架。基础能力支撑标准体系主要包括基础通用、温室气体核算、温室气体核查、温室气体监测4类标准。减缓气候变化标准体系包括减缓气候变化行动标准、市场化机制管理规范、温室气体排放标准、温室气体与污染物协同管理技术规范、减缓气候变化评价标准和减缓气候变化技术管理规范等6类标准。适应气候变化标准体系包括气候变化观测与预估标准、气候变化影响和风险评估标准、适应气候变化行动标准、适应气候变化技术标准、适应气候变化行动成效评估标准5类标准。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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