本报记者 董泽扬 银 燕 罗阳奇

游客在瑶光火箭观礼平台拍摄火箭升空。

中旅（海南）航天旅游发展有限公司供图

火星1号基地内的火星模拟生存体验中心。

资料图片

安徽省合肥市科学岛。

马二虎摄（影像中国）

近年来，我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革，载人航天、深空探测、“人造太阳”等科技成果捷报频传，进一步激发了全社会对科技创新的关注。进行一场新奇、有趣的科技旅游，成为越来越多群众的选择。如何化科技“流量”为文旅“增量”，进一步激发发展活力？各地不断探索优化硬件、完善服务。

——编 者

海南文昌——

“追火箭”有了观礼平台

海南首个航天观礼综合平台—瑶光火箭观礼平台5月20日在海南文昌正式投入运营，当天便迎来了长征七号改运载火箭的发射。

这一观礼平台距离文昌航天发射场仅6公里左右。平台上，四年级小学生延钰菲和来自各地的约800名游客在顶层共同观看火箭发射。

“5，4，3，2，1”——火箭的火焰照亮夜幕，平台的光束射向天际……19时50分，火箭发射升空，游客们举着手机记录，现场欢呼声阵阵。“很兴奋、很震撼，感觉一伸手就能‘抓’到火箭。”延钰菲说。

火箭发射前，观礼主持人对文昌航天发射场的选址等背景知识作了介绍：“在文昌发射同样的卫星，不仅比其他发射场能多载重150公斤，还能节省燃料，让卫星多运行2—3年，加上临近海洋，火箭可通过海上运输到达港口……”讲解在耳边，发射场在眼前，让游客们念念不忘。

不只观看火箭发射。这场从下午开始的“航天嘉年华”还设置了“时空胶囊计划”“元宇宙星空音乐会”等项目。

“我们注重不断扩大科普的范围和人群。”中旅（海南）航天旅游发展有限公司常务副总经理王大志介绍，公司会向周边村庄提供赠票，让村民免费观看、同享乐趣。

瑶光火箭观礼平台还为当地群众带来实实在在的收益。“村庄安置区原本闲置的店铺等村集体资产被盘活了。按照现有的分红方案，村集体一年能有近20万元的收入。”东郊镇前进村党支部书记钟树说。

这几天，瑶光火箭观礼平台正在进一步改造完善，邻近的航天科普中心等设施也在升级。“未来，我们将打造发射观礼、航天研学、工业游览、休闲度假等产品谱系，融合新平台、新场景，让游客有新体验、新收获。”王大志说。

甘肃金昌——

“上火星”体验感更逼真

从甘肃金昌出发，驱车30分钟，来到一片红岩戈壁，火星1号基地出现在眼前。这里的地形地貌与火星高度相似，火星探测器、太阳能板、星空帐篷等散落在赤色岩壁上，极具穿越感。“火星1号基地”由中国航天员科研训练中心和中国航天国际交流中心指导建设，项目由金昌市文旅投公司与金昌星辰宇宙公司联合开发，由后者进行市场化运营。

“火星1号基地模拟的是人类未来在火星登陆后的居住场景。”基地创始人白帆介绍，基地内设有诸多体验项目：在火星星际探索体验中心，游客可以通过模拟设备体验火箭升空，并尝试手控交会对接；在火星模拟生存体验中心，游客能够看到青椒、茄子等水培植物如何在火星环境中成长，了解封闭受控的生态系统如何保障人类的生存。

特意从辽宁沈阳前来的学生张召鹏看得兴致勃勃：“这里设置的场景在别处从来没有见过。”

火星1号基地探索“角色扮演+任务驱动”的运营模式，帮助游客掌握复杂的科学概念和工程思维。游客可以化身火星居民，选取科研人员、工程师等角色身份，进行60余项职业任务的挑战，如体验三维滚环、离心机等训练项目，加深对火星生活的了解。

“大家一起制作与发射火箭模型、学习卫星通信原理实验，学知识、增长技能，又好玩。”游客何婧羽表示。

白帆介绍，基地的主要客群为年轻群体，核心需求是社交分享、深度体验、学习知识。基地在搭建火星视觉场景的基础上，重点设计主角色扮演相关活动，并举办科技音乐节、科普活动、科幻主题沙龙等，内容紧跟科技发展热点。

“未来我们将利用矿业遗迹等，打造‘科技+工业’的特色旅游线路。”金昌市文化广电和旅游局副局长徐兴虎说。

安徽合肥——

“人造太阳”带动科普游

在安徽省合肥市的董铺水库，有一座面积不足3平方公里的半岛——科学岛，这也是中国科学院合肥物质科学研究院（以下简称“合肥物质院”）所在地。

一大早，合肥市西园新村小学南校的10名小朋友来到了科学岛内的离子体物理研究所，他们将要参观被誉为人造太阳的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）。

“这是我国自主研发的‘人造太阳’，它的目标是模拟太阳的核聚变过程。今年，它还创造了新的世界纪录。”志愿者老师讲解深入浅出。第一次近距离接触大科学装置，孩子们听得格外认真。

参观结束后，孩子们来到科学岛内的合肥现代科技馆，观看了《葛庭燧诞辰一百周年》纪录片，了解这位著名物理学家、中国科学院院士毅然回国投身科研事业的故事。“我要像他一样，努力为祖国发展作贡献。”西园新村小学学生庄浩然说。

除实验期间，公众均可通过报名研学团队的方式参观“人造太阳”，也可以在每年一度的“公众科学日”自由预约参观。

“十几年前，合肥物质院就开始开展科普活动。依托集聚的科研资源，我们设计了适合全年龄段的科学教育课程。”合肥现代科技馆馆长孙裴兰说，“我们还开发了‘科学家与你面对面’‘科技馆奇妙夜’等品牌活动。”

不仅是科学岛。合肥市相关部门共同培育270家科创科普游基地，串起110余条科创科普研学线路，企业、场馆都化身为“行走的课堂”。“作为国家正式批准建设的第二个综合性国家科学中心，合肥拥有独特的优势。未来，我们要推动科创资源向研学资源转化，培育更多的科创科普旅游基地。”合肥市文旅局有关负责人表示。

本期统筹：张雪妍

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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