每部电梯获国债补贴15万元

本报记者 申 琳

住宅电梯老了怎么办？据统计，到去年底，我国有约90万台电梯的使用时间超过15年，故障率高、运行可靠性差等问题影响群众日常生活。

家住江苏徐州市鼓楼区铜沛街道军缘新城小区14栋4楼的居民唐女士今年61岁，因电梯老有故障，有五六年没有乘楼栋的电梯了。低层还好办，住在高层的居民遇上电梯故障就更麻烦。想换新电梯，面对近20万元的费用，钱从哪里来？这是老旧电梯更新遇到的最大难题。

去年，国家发展改革委、财政部出台政策，提出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，大力支持更新换新，并新增老旧电梯、家电家装等重点领域，为备受老旧电梯问题困扰的居民带来好消息。

徐州市第一时间安排部署居民楼电梯更新工作，鼓楼区相关社区负责人、业委会主任很快接到上级通知，按照政策，使用15年以上的住宅老旧电梯更新可享受超长期国债补贴，每部电梯补贴15万元。

道北社区党委书记孟菲跟居民一传达，大家都很高兴，“咱抓紧申请啊！”

“国家的政策好，基层党委政府在落实时就要把好事办好。”老旧小区比较集中的铜沛街道党工委书记李华智说，街道一面组织人员摸排使用超过15年的老旧电梯数量，一面组织社区、业委会、物业公司等进门入户，向居民宣传老旧电梯更新相关政策，广泛征求居民意见。

在政策支持下，铜沛街道的老旧电梯更新采用了“国债补贴+维修基金+业主自筹”的出资模式。军缘新城业主自筹户均600元左右，得到居民大力支持。

为保证公开透明，铜沛街道指导小区业委会和社区居委会组织居民关注招投标流程、参观电梯厂家、比选电梯品牌、研究施工方案，指导相关小区业委会向厂家争取延长维保和质保年限……在街道、社区、业委会共同努力下，铜沛街道首批50部电梯更新陆续完工，后续120部电梯更新申请正在审批中。

据徐州市有关部门介绍，截至目前，徐州已为近600部电梯更新申请国债支持。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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