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当列车慢游成为新时尚（经济聚焦）

2025年06月03日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　旅客在“中原铁道·大河之南号”特色旅游列车前合影。
　　王 玮摄（影像中国）

　　三乐旅游铁路的主题列车内，小朋友在体验人工智能拍照打卡。
　　袁永东摄（影像中国）

　　主题列车工作人员在整理花束。
　　景宗鹏摄（人民视觉）

　　中央经济工作会议提出，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。

　　作为打造消费场景的创新之举，特色旅游专列通过升级硬件设施、提供悉心服务、编排特色活动，将“路程”变为“旅程”，成为文交旅融合的新潮流。今年全国铁路已开行旅游列车600余列，同比增长超20%。近日，记者登上三列旅游专列，感受充满魅力的旅行体验。

　　——编  者

　

　　河南“中原铁道·大河之南号”主题列车——

　　融合中原文化  刷新旅行体验

　　本报记者  张  驰

　　“祝你生日快乐……”鲜花装扮暖黄色的车厢，飞驰的列车外，山峦间云彩飘逸，晚霞灿烂。这是一场旅游专列上的集体生日会，有美景和蛋糕，还有欢笑和祝福，67岁的旅客董卫平感到十分温馨。

　　董卫平乘坐的“中原铁道·大河之南号”，是由中国铁路郑州局集团有限公司打造的河南首列特色旅游列车。4月20日，“中原铁道·大河之南号”首趟跨省线路开行，从郑州出发，开启云贵之旅。

　　列车经理马踏川介绍，“中原铁道·大河之南号”的外观设计以黄河为核心元素，融合黄河“九曲十八弯”、彩陶纹样的浪花等文化元素，在前往目的地的旅程中会安排豫剧表演、捏面人等非遗体验活动，让游客沉浸式感受中原特色文化。同时，专列注重提升乘坐的舒适度和适老化程度。

　　“我们将车厢改造成酒店式房间，不同房间各有特色。”马踏川带记者走进一间房间，只见两张床铺并列摆放，床头的充电接口有插头和USB两种，淋浴间与洗漱间实现“干湿分离”。

　　“我们还将车窗加宽加大，让游客更好欣赏窗外风景。”马踏川介绍，在优化服务设施时，列车降低门槛高度，在地面铺设防滑地毯。包厢内的生活区域加装有荧光条带的防滑扶手，同时设置一键呼叫按钮。专列还配备急救包及1名急救医生，以随时应对突发情况。

　　“住起来宽敞舒服，感觉像住旅馆，还能学非遗、交朋友。”董卫平说。当列车停靠在云南大理市时，双廊古镇舒爽的风让董卫平感到惬意。他与车上的新朋友一起，以苍山洱海为背景拍照留念。

　　“针对旅客旅游需求的变化，我们在产品设计时注重从观光游向休闲游转变。”河南中原铁道旅游集团有限责任公司副总经理韩志伟介绍，“中原铁道·大河之南号”在设计路线时以慢节奏为主，并注重融合不同地域的文化特色。

　　“中原铁道·大河之南号”旅游专列目前已开通3条旅游线路。今年的端午假期邂逅“六一”国际儿童节，旅游专列趁机推出3日亲子游项目，受到游客的喜爱，后续还将开设山西7日游主题线路。

　　

　　海南“凤舞九天”主题列车——

　　串联天涯胜景  同享海韵椰风

　　本报记者  董泽扬

　　夏意渐浓，琼岛正热。穿行椰林田园，驶过碧海银滩，金色与紫色涂装的“凤舞九天”主题列车在缤纷的热带景致中划出一道动感的弧线。

　　车厢内，智能装置与时尚内饰相互映衬，清甜椰香与欢声笑语交织。自助咖啡奶茶机、啤酒机以及人工智能拍照打卡机深受游客喜爱；桌面可无线充电、智能交互系统能查询旅游攻略，游客纷纷点赞列车的“科技范儿”。“趁着还没到站，我们要去体验一下人工智能拍照打卡。”来自辽宁的游客刘女士一家在列车上定格游玩瞬间。

　　这趟列车是三乐旅游铁路打造的主题列车之一，沿途串联起天涯海角、南山、西岛等多个旅游景点。列车行驶在风景中，风景也在车厢内。吸纳海映晚霞、椰梦长廊、鹿回头等三亚特色景致，融合祥云、海洋、三角梅等热带风情元素，列车的色彩搭配与图案设计精致巧妙。特色贴纸装扮的车窗仿佛相机的取景框，框住窗外的森林、海滩等景色。

　　既化用视觉元素让列车有点“潮”，又用好空间让文旅资源更“出圈”。主题列车联合三亚市群众艺术馆，用黎锦装点车厢，并邀请手工艺者在列车上展示海南黎族传统纺染织绣技艺，打造“移动的非遗馆”；探索“列车+婚拍”“列车+研学”以及火车票与景区联动优惠等新玩法，满足不同旅客消费需求，用一张高铁票串起消费链条，让游客尽享旅途乐趣。

　　“端午假期适逢‘六一’国际儿童节，我们融合旅游铁路、喜剧表演与景区游览等元素，打造独特的亲子游览模式。非遗展示、即时互动等形式，都得到了游客的好评。”乘务员阚钰莹说，希望游客能在服务中感受三亚这座滨海城市的热情。

　　数据显示，自开通以来，三乐旅游铁路累计发送旅客41.4万人次。“我们将继续打造新场景，探索新玩法，用列车动力为旅游产业增添活力，将主题列车打造为流动的文化空间，让游客在舒心旅途中尽享暖心体验。”三亚铁路投资建设有限公司总经理蒙继伟说。

　　

　　云南“赏花之旅·一路花香”主题列车——

　　无论春夏秋冬  花香始终相伴

　　本报记者  李茂颖

　　华灯初上，云南昆明站的站台上弥漫着淡淡花香。一列被绚烂花卉精心装点的“赏花之旅·一路花香”主题列车，在灯光的映照下格外引人注目。

　　随着一声悠长的汽笛声，这趟承载着云南独特花卉文化与旅游魅力的列车缓缓驶离站台，向着北京进发。

　　这趟列车是全国首趟花卉主题列车，由中国铁路昆明局集团有限公司与云南文旅部门携手打造。列车上每日都有鲜花展示，无论春夏秋冬，花香始终相伴。

　　“我第一次坐这种主题火车，一路都有漂亮的鲜花，很喜欢。”旅客游女士从外地到昆明游玩，返程的时候正好乘坐这趟花卉主题列车。

　　走进车厢，仿佛踏入五彩斑斓的花卉世界，山茶花、格桑花等7种云南代表性花卉被巧妙地运用在车厢装饰中。每个车厢都拥有独特的主题和风格，山茶花车厢古典雅致，蓝花楹车厢浪漫梦幻，格桑花车厢则充满了浓郁的高原风情。

　　旅客们进入车厢，纷纷拍照留念。“车厢里充满了诗情画意，我还分享给了朋友们。”旅客黄女士是云南人，经常乘坐列车出去玩，“乘坐这样的列车旅行很特别，沉浸于一场属于云南的浪漫。”

　　在列车的一角，旅客刘奶奶正拿着乘务员赠送的一筐鲜花，笑得合不拢嘴，“我最喜欢花了，人也好、花也香，下次还想乘坐这趟车。”

　　除了视觉上的享受，“赏花之旅·一路花香”列车还为旅客提供了丰富的文化体验服务。“旅客可以在列车上品尝鲜花酥、鲜花饼等由云南鲜花制成的各种美食。列车上还设置了花艺台，旅客可以亲手创作插花作品，将来自彩云之南的美好带回家。”国铁昆明局昆明客运段列车长张珺说。

　　据介绍，国铁昆明局将继续深化特色服务，将“赏花之旅·一路花香”品牌逐步推广到其他普速和高铁列车上，并结合社会大众和游客需求，开行“花开四季·‘香’约云南”赏花列车、节庆活动列车，开发更多“慢旅行、深体验”的旅游线路。

　　版式设计：张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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