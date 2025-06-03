《锂离子电池编码规则》国家标准发布
新生产电池将有唯一身份编码
2025年06月03日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月2日电 （记者林丽鹂）为加强锂离子电池全生命周期安全与质量管理，市场监管总局（国家标准委）近日批准发布《锂离子电池编码规则》（GB/T 45565—2025），并将于2025年11月1日起实施。
该标准赋予每个新生产电池产品唯一身份编码，适用范围覆盖从单体电池到电池系统的全层级产品。通过“一池一码”可以实现从生产端到回收端的全生命周期流程管控，为产品溯源和行业监管提供重要的参考依据。下一步，市场监管总局（国家标准委）将组织相关标准化技术委员会加强标准的推广与应用，加快推进锂电池标准体系相关标准的有效衔接与协调统一，筑牢锂电池产品安全生产底座。
《 人民日报 》（ 2025年06月03日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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