打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《锂离子电池编码规则》国家标准发布

新生产电池将有唯一身份编码

2025年06月03日05:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月2日电  （记者林丽鹂）为加强锂离子电池全生命周期安全与质量管理，市场监管总局（国家标准委）近日批准发布《锂离子电池编码规则》（GB/T 45565—2025），并将于2025年11月1日起实施。

　　该标准赋予每个新生产电池产品唯一身份编码，适用范围覆盖从单体电池到电池系统的全层级产品。通过“一池一码”可以实现从生产端到回收端的全生命周期流程管控，为产品溯源和行业监管提供重要的参考依据。下一步，市场监管总局（国家标准委）将组织相关标准化技术委员会加强标准的推广与应用，加快推进锂电池标准体系相关标准的有效衔接与协调统一，筑牢锂电池产品安全生产底座。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部新闻发言人就美方有关言论答记者问
　　人民网北京6月2日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部新闻发言人2日就美方有关言论答记者问。 有记者问：近日，美方不断有消息称，中方违反中美日内瓦经贸会谈共识，请问商务部对此有何评价? 发言人表示，中方注意到有关情况。…
“秸”尽其用 助农增收
　　秸秆是牲畜的“口粮”，也是“农尾工头”产业增值的重要来源。近年来，我国秸秆综合利用水平稳步提升，形成了“农用为主、多元利用”的格局。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部