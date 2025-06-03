本报乌鲁木齐6月2日电 （记者李亚楠）被誉为“中国最美公路”之一的独库公路于5月31日恢复通车，7座以下小型客车均可通行。据新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队统计，开通前3日进独库公路车流量达56646辆次。

独库公路是国道217线的重要组成部分，北起独山子，南至库车，全长561公里，穿越雪山、草原、峡谷等多种地貌，是一条纵贯天山脊梁的景观大道。每年10月以后，随着降雪增多，独库公路出现积雪、结冰等现象，无法通行，会暂时封闭。

今年，新疆公路养护部门提前派出清雪人员和机械不间断清雪、除冰，并加紧修补破损路面、路基，清理路面碎石、塌方，修复交通安全设施等。随着清雪、路面修补等工作完成，独库公路具备开通条件，今年开通时间比去年有所提前。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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