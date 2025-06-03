黄娅娜

在经济全球化的浪潮中，中国制造凭借其独特优势，在世界市场中占据重要地位，成为全球供应链的关键环节。如今，中国制造正经历深刻变革，从“代工厂”转型为“中国创造”，踏上高质量发展新征程。这一转变不仅体现在产品质量的显著提升，更在于创新性和时尚感的日益凸显，使世界对中国制造的印象发生积极变化。

曾经，中国制造以“价廉物美”著称于国际市场，依托丰富的劳动力资源和相对低廉的生产成本，日用品、服装、玩具等大量低技术含量、低附加值的商品源源不断地走向海外，满足了不同消费群体对基础生活用品的需求。

近年来，中国制造业的自主创新能力显著提升，减少了对国外技术的依赖，推动了产业升级与转型。在国际市场上，中国制造的这一转变有助于扩大品牌影响力，获取更多话语权，创造更高附加值，为经济长期稳定增长注入新动力。同时，通过精准对接国内外消费者对个性化、品质化产品的迫切需求，中国制造逐渐在激烈的全球市场竞争中脱颖而出，赢得显著优势。

在白色家电领域，海尔、美的、格力等品牌在欧美、亚太等地区的市场份额显著，冰箱、洗衣机、空调的全球市场份额已超过50%。扫地机器人、洗地机、割草机器人等智能清洁电器逐渐成为海外消费者的热门选择，科沃斯、石头、追觅等中国品牌的产品在欧美市场广受欢迎，部分国家的市场占有率已超过30%。

在玩具领域，中国已连续多年保持全球最大玩具生产国、出口国地位。随着产业发展集群化、产业链上下游日益完善、产品研发创新能力增强，多个中国玩具品牌脱颖而出，外观设计和功能从对接市场迈向引领市场，受欢迎程度大幅提高。

中国智能手机在全球市场的崛起更是充分展现了中国制造的全方位跨越。在技术上，中国智能手机品牌通过持续加大研发投入，在芯片、摄像头、快速充电、5G通信等方面不断取得突破，使得智能手机性能卓越、功能强大；在外观设计上，超窄边框、全面屏、折叠屏等创新设计层出不穷，引领了全球智能手机的新潮流。

这些成就的背后是诸多因素共同作用的结果。中国政府的政策引导是坚实的基石，税收优惠等一系列措施，为自主创新提供了有力保障。庞大的本土消费市场为创新提供了肥沃的土壤，消费需求的升级指引着创新的方向，促使企业不断推陈出新。中国制造企业自身的不懈努力同样关键，它们在积累技术经验的同时，树立了品牌意识，加速了创新的步伐，推动了中国制造的转型升级。

中国制造的转型升级之风正刮向全球，为中国产品赢得更多尊重与认可。但我们也应清醒地认识到，与世界其他制造强国相比，仍存在差距和挑战。在部分高端核心技术领域，需加大研发投入，突破技术瓶颈；在品牌国际化进程中，要提升品牌的全球知名度和美誉度，打造更多具有国际影响力的中国品牌。

展望未来，中国制造将继续秉持创新驱动、时尚引领的发展理念，整合全球资源，加强国际合作，在高质量发展轨道上砥砺前行。我们有理由相信，中国制造必将在全球舞台上绽放更耀眼光芒，为世界消费者带来更多惊喜，为全球经济繁荣发展贡献更强大的中国力量。

（作者为中国社会科学院工业经济研究所副研究员）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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