打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“本源坤元”完成第五次技术迭代

2025年06月03日08:43 | 来源：科技日报
小字号

原标题：“本源坤元”完成第五次技术迭代

科技日报讯 （记者吴长锋 洪敬谱）5月30日，安徽省量子计算芯片重点实验室发布消息，国产量子芯片设计工业软件Q-EDA“本源坤元”完成第5次技术迭代。此次迭代成功突破大规模量子芯片设计技术瓶颈，为我国量子芯片自主研发及产业化进程注入新动能。

芯片设计高度依赖EDA软件，传统芯片卡脖子“第一枪”就是从EDA软件“打响”的。在量子计算时代，Q-EDA作为量子芯片设计的核心工具，其自主化研发已成为突破技术封锁、抢占产业先机的关键。

“本源坤元”由本源科仪（成都）科技有限公司完全自主研发。自2022年首次发布并填补国内空白以来，“本源坤元”围绕“大规模、高精度、自动化”目标，已稳步完成5次迭代升级。以72比特量子芯片设计为例，此次迭代后的“本源坤元”在工艺设计套件的支持下，已实现自动化一站式快速版图生成——仅需6分50秒即可完成72比特芯片的完整版图绘制。

设计量子芯片就像建造房屋，既要精心规划空间布局（量子芯片结构设计），又要优化关键的“水电布线”（量子比特连接）。本源科仪（成都）科技有限公司总经理李舒啸介绍，“本源坤元”第5版核心突破在于布线灵活性的全面升级——创新实现了空间极限场景下的全自动布线功能，并灵活提供多种半自动修线工具，且兼顾了设计效率与操作自由度。

安徽省量子计算芯片重点实验室主任郭国平说，此次软件升级进一步突破了大规模量子芯片设计的技术瓶颈，成功实现千万级网格量的建模和量子芯片参数数值计算，有力增强了我国在量子计算核心环节的竞争力。

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部新闻发言人就美方有关言论答记者问
　　人民网北京6月2日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部新闻发言人2日就美方有关言论答记者问。 有记者问：近日，美方不断有消息称，中方违反中美日内瓦经贸会谈共识，请问商务部对此有何评价? 发言人表示，中方注意到有关情况。…
“秸”尽其用 助农增收
　　秸秆是牲畜的“口粮”，也是“农尾工头”产业增值的重要来源。近年来，我国秸秆综合利用水平稳步提升，形成了“农用为主、多元利用”的格局。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部