原标题：“本源坤元”完成第五次技术迭代

科技日报讯 （记者吴长锋 洪敬谱）5月30日，安徽省量子计算芯片重点实验室发布消息，国产量子芯片设计工业软件Q-EDA“本源坤元”完成第5次技术迭代。此次迭代成功突破大规模量子芯片设计技术瓶颈，为我国量子芯片自主研发及产业化进程注入新动能。

芯片设计高度依赖EDA软件，传统芯片卡脖子“第一枪”就是从EDA软件“打响”的。在量子计算时代，Q-EDA作为量子芯片设计的核心工具，其自主化研发已成为突破技术封锁、抢占产业先机的关键。

“本源坤元”由本源科仪（成都）科技有限公司完全自主研发。自2022年首次发布并填补国内空白以来，“本源坤元”围绕“大规模、高精度、自动化”目标，已稳步完成5次迭代升级。以72比特量子芯片设计为例，此次迭代后的“本源坤元”在工艺设计套件的支持下，已实现自动化一站式快速版图生成——仅需6分50秒即可完成72比特芯片的完整版图绘制。

设计量子芯片就像建造房屋，既要精心规划空间布局（量子芯片结构设计），又要优化关键的“水电布线”（量子比特连接）。本源科仪（成都）科技有限公司总经理李舒啸介绍，“本源坤元”第5版核心突破在于布线灵活性的全面升级——创新实现了空间极限场景下的全自动布线功能，并灵活提供多种半自动修线工具，且兼顾了设计效率与操作自由度。

安徽省量子计算芯片重点实验室主任郭国平说，此次软件升级进一步突破了大规模量子芯片设计的技术瓶颈，成功实现千万级网格量的建模和量子芯片参数数值计算，有力增强了我国在量子计算核心环节的竞争力。

(责编：杨曦、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经