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各地重大项目建设跑出“加速度”

韩 昱
2025年06月03日08:44 | 来源：证券日报
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原标题：各地重大项目建设跑出“加速度”

重大项目是经济发展的“压舱石”和动力源。二季度以来，地方积极推进重大项目建设，对投资的带动作用明显。

各地“冲刺”重大项目建设

从全国角度看，国家统计局于5月19日公布的最新数据显示，今年前4个月，全国固定资产投资（不含农户）147024亿元，同比增长4.0%，保持稳定增长。同时，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长6.7%，增速比全部投资高2.7个百分点，拉动全部投资增长3.8个百分点，显示出大项目投资正持续发挥带动作用。

从地方来看，据“唐山发布”微信公众号5月30日消息，唐山市重点项目建设跑出“加速度”，前4个月该市完成重点项目投资额162.2亿元，完成投资总量稳居河北省首位。

四川省发展和改革委员会5月22日发布消息称，今年以来，四川全省上下坚持高质量抓项目、抓高质量项目，扎实开展项目攻坚行动，多措并举推动省重点项目“早开快建”。前4个月，该省810个省重点项目完成投资3199.7亿元，年度投资完成率40.4%。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问于晓明在接受《证券日报》记者采访时表示，临近二季度末，各地“冲刺”推动重大项目加速建设，既能通过投资拉动建材、交通等产业增长，稳定经济基本盘，又能创造就业岗位、完善基建，还可借助新兴产业项目带动产业升级，释放积极信号、增强市场信心。

中国商业经济学会副会长宋向清也告诉《证券日报》记者，各地重大项目投资既是“稳增长”的短期发力点，更是“调结构”的长期布局。各地集中资源推进大体量、强带动性项目，有效发挥了经济增长“稳定器”作用。

地方支持方式多元化

与此同时，地方也在通过多元化的方式支持重大项目投资建设。

从金融支持角度看，据重庆市人民政府网站5月28日消息，日前，重庆市发展改革委会同中国人民银行重庆市分行组织召开2025年重点项目“政金企”融资对接会。重庆市发展改革委副主任袁尧表示，要密切关注政策动向，抢抓战略机遇期和政策窗口期，聚焦重点支持领域，用好用足财政金融支持政策，解决重大项目和企业资金需求。常态化开展“政金企”融资对接，助力“项目建设提速”和“信贷投放增效”双赢，为今年上半年和全年经济增长夯实基础。

据广东省人民政府网站4月25日消息，广东省人民政府办公厅印发《广东省关于进一步深化投融资体制改革若干举措》（以下简称《若干举措》）的通知，其中明确“建立重大项目融资调度机制”，提出从政府投资额较大的项目中，梳理遴选一批存在资金缺口或有低成本资金置换条件的典型项目，由投资主管部门会同项目单位和银行逐一策划融资方案，“一项目一策”制定工作台账，协同运用财政金融工具，降低项目建成运营成本，提升整体收益水平。

于晓明认为，后续金融支持发力点可从创新产品（如知识产权质押）、优化审批、加大信贷投放等方面发力。同时，可引导社会资本参与，对绿色和科技类项目倾斜资源，精准匹配项目资金需求。

此外，《若干举措》还提出“支持民间资本参与重大项目建设”，包括支持民间资本与国有资本联合，依法依规通过合资共设、股权转让、增资扩股等方式，共同参与重大项目投资建设运营等。

在宋向清看来，民营企业参与重大项目建设，不仅是解决资金、效率问题的务实选择，更是深化市场化改革、增强经济韧性的关键路径。同时，民企深度参与重大项目，既能分享国家发展红利，也能通过跨领域合作提升抗风险能力。

(责编：杨曦、李楠桦)
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