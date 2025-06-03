原标题：5月份PMI指数环比回升 宏观政策综合成效渐显

5月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，环比上升0.5个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，环比下降0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.4%，环比上升0.2个百分点，我国经济总体产出保持扩张。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群向《证券日报》记者表示，5月份PMI指数出现回升，表明加紧实施更加积极有为的宏观政策综合成效已开始显现。同时，生产指数、采购量指数、新订单指数均出现回升，表明在多项政策综合效应下，企业预期改善，生产经营活动有回暖迹象。

企业预期有所回升

5月份PMI环比上升，显示出经济运行有所回稳。分项指数变化显示，需求整体趋稳运行，企业生产止降回升，新动能持续向好发展，大型企业回升向好，小型企业有所改善，企业预期有所回升。

具体来看，生产指数为50.7%，环比上升0.9个百分点，升至临界点以上，制造业生产活动有所加快；新订单指数为49.8%，环比上升0.6个百分点。

值得关注的是，进出口指数均有回升。新出口订单指数和进口指数分别为47.5%和47.1%，分别环比上升2.8个百分点和3.7个百分点。调查中，部分涉美企业反映外贸订单加速重启，进出口情况有所改善。

中国物流信息中心分析师文韬向《证券日报》记者表示，5月份，在中美日内瓦经贸会谈达成协议后，我国制造业出口下行态势放缓，新出口订单指数环比上升。加上国内需求继续稳定释放，市场需求整体趋稳运行，新订单指数环比有所上升。同时，随着出口降势放缓、需求整体趋稳运行，制造业企业生产活动也止降回升。

从重点行业看，高技术制造业PMI为50.9%，连续4个月保持在扩张区间，延续了较好发展态势；装备制造业和消费品行业PMI分别为51.2%和50.2%，分别环比上升1.6个百分点和0.8个百分点，景气水平均有回升；高耗能行业PMI为47.0%，环比下降0.7个百分点，市场活跃度偏低。

从不同规模企业运行情况来看，大型企业PMI为50.7%，环比上升1.5个百分点，重返扩张区间；中型企业PMI为47.5%，环比下降1.3个百分点；小型企业PMI为49.3%，环比上升0.6个百分点。

此外，在5月份整体需求回稳、企业生产上升的带动下，市场价格快速下降态势有所放缓。购进价格指数为46.9%，环比下降0.1个百分点；出厂价格指数为44.7%，环比下降0.1个百分点，两个价格指数的环比降幅均较4月明显收窄；企业对后市预期也有所回升，生产经营活动预期指数为52.5%，环比上升0.4个百分点。

文韬表示，虽然5月份我国制造业显现出回稳迹象，但后期走势仍需观察。一方面，外部环境依然复杂严峻，外贸回稳仍有不确定性。另一方面，从PMI表现来看，制造业PMI仍处于50%以下水平，多数分项指标及部分行业仍处于低位。

“政策层面仍需加码推进各项稳经济政策措施，加快构建‘双循环’新发展格局和全国统一大市场。”文韬建议，一方面，多措并举扩大内需，稳住国内基本盘，做强国内大循环。另一方面，推进高水平对外开放，拓展新的外需增量。两方面着力提振经济运行动力，强化经济运行韧性，提升抗风险能力，确保宏观经济行稳致远。

非制造业总体延续扩张态势

5月份，非制造业商务活动指数为50.3%，环比下降0.1个百分点，仍高于临界点，非制造业总体延续扩张态势。分行业来看，建筑业商务活动指数为51%，环比下降0.9个百分点，扩张有所放缓；服务业商务活动指数为50.2%，环比上升0.1个百分点。

中国物流信息中心分析师武威在接受《证券日报》记者采访时表示，5月份非制造业继续在扩张区间平稳运行，中美日内瓦经贸会谈达成协议利好带动相关行业需求集中释放。同时，节日消费对相关行业的带动作用明显，信息服务业继续发展壮大，我国经济具备持续回升向好运行的基础。

具体来看，土木工程建筑业商务活动指数为62.3%，环比上升1.4个百分点，连续两个月环比回升，表明各地工程项目施工继续加快；从市场预期看，业务活动预期指数为52.4%，建筑业企业对市场发展预期较为乐观。

在“五一”节日效应带动下，居民旅游出行、餐饮消费等较为活跃，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮等行业商务活动指数明显回升，均位于扩张区间，市场活跃度提升。同时，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数继续在55.0%以上较高景气区间运行，保持较好增长态势。从市场预期看，业务活动预期指数为56.5%，环比上升0.1个百分点，今年以来始终位于56.0%以上较高景气区间，表明多数服务业企业对市场发展持续乐观。

武威认为，综合数据变化，以信息服务业为代表的新动能行业供需增长潜力持续释放。在政策支持叠加市场需求持续释放的双驱动下，新动能相关行业将继续发展壮大，提升对经济增长的贡献度。

(责编：杨曦、李楠桦)

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