张芗逸

原标题：改善型住房需求强劲 5月份楼市表现积极

在刚刚过去的5月份，房地产市场延续平稳态势。其中，新房市场表现较为突出。中国房地产指数系统百城价格指数显示，5月份全国100个城市新建住宅平均价格为16815元/平方米，环比上涨0.30%，同比上涨2.56%。

从城市来看，有33个城市新建住宅平均价格环比上涨。其中，上海、广州受优质改善项目入市带动，涨幅领先，新房价格分别环比上涨1.47%、1.25%。

“整体来看，在核心城市带动下，5月份百城新建住宅价格环比保持结构性上涨。”中指研究院指数研究部总经理曹晶晶表示，5月初，一揽子金融政策出台后，住房公积金贷款利率及5年期以上LPR双双下调，有效降低了购房者的置业成本，为释放购房需求提供了有力支撑。同时，在房企促销、“好房子”供应带动下，新房成交保持了一定活跃度。

记者梳理发现，北京、上海、广州等核心城市5月份新房成交量环比、同比均有所上涨。其中，北京市住房和城乡建设委员会数据显示，5月份北京新房累计成交3917套，环比增长14%，同比增长38%；上海市房地产交易中心数据显示，5月份上海一手住房成交62万平方米，环比增长20%，同比增长24%；广州市住房和城乡建设局数据显示，5月份广州新房累计成交6572套，环比增长32%，同比增长26%。

上海易居房地产研究院副院长严跃进向《证券日报》记者表示，5月份房地产市场在量与价方面都有积极表现。特别是核心城市优质的高端及改善项目去化表现亮眼，“日光盘”频出，这也与当前购房热度持续升温有关。

以上海为例，5月份，上海共有包括“绿城·潮鸣东方”“上海壹号院”“前滩公馆”“保利·海玥外滩序BUND98”“康定壹拾玖”等在内的近十个项目在开盘当日实现售罄。

记者注意到，上述“日光盘”大多位于徐汇、浦东、静安等核心区域，均价超过10万元/平方米。

严跃进认为，上海市“豪宅”项目热销，说明市场改善型住房需求强劲，好地段、好产品将更有好市场。

谈及未来楼市表现，曹晶晶认为，预计6月份楼市政策环境将保持宽松基调，政策层面发力的关键，在于地方政府专项债券收储存量土地及商品房、城中村改造等工作的落实进展。叠加年中销售节点来临，房企推盘节奏及促销力度或将加大，核心城市市场有望保持修复，但各城市之间、新老项目之间分化行情仍将延续。

“房地产市场自去年第四季度以来总体保持了回稳态势，这也使得市场供求关系持续改善，市场信心不断增强。”严跃进表示，当前购房成本处于相对低位，房地产相关政策也不断加力，6月份楼市表现值得期待。

(责编：杨曦、李楠桦)

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