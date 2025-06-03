丁 蓉

原标题：以旧换新政策红利持续释放 上市公司紧抓机遇积极布局

今年以来，以旧换新的政策红利持续释放。商务部6月1日发布数据显示，截至5月31日，2025年消费品以旧换新5大品类合计带动销售额1.1万亿元，发放直达消费者的补贴约1.75亿份。其中，汽车以旧换新补贴申请量达412万份；4986.3万名消费者购买12大类家电产品7761.8万台；5352.9万名消费者购买手机等数码产品5662.9万件；电动自行车以旧换新650万辆；家装厨卫“焕新”5762.6万单。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示：“以旧换新政策具有显著的积极意义。从市场角度看，它激发消费热情，繁荣终端市场，为消费增长注入动力。从产业角度看，消费升级促使企业加大创新投入，推动产品迭代，驱动产业升级。”

多个领域的上市公司迎来政策红利。激光打印机出货量全球排名第四的纳思达股份有限公司方面表示，打印机被纳入以旧换新补贴范围，进一步降低家庭用户购机门槛，预计将加速家庭与中小微企业设备更新周期。

电动自行车行业龙头爱玛科技集团股份有限公司在以视频直播结合网络文字互动形式参加2024年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会上，谈及公司2025年第一季度业绩增长的主要原因时表示，今年，多地进一步加大优惠力度，比如浙江、江苏等地补贴额度提升，单车补贴达到1000元至1200元，大大降低了消费者的换新成本。公司在渠道、产品和经营三端协同发力，渠道端持续推进网络建设与能力提升，增强终端覆盖与动销效率；产品端推出多款契合智能化、时尚化消费趋势的新品，优化产品结构；经营端紧贴市场需求，制定并高效执行一系列精准策略，进一步激发市场活力。

受益于政策效应不断显现，多家相关上市公司今年业务实现良好开局。TCL科技集团股份有限公司2025年一季度实现营业收入400.75亿元，同比增长0.42%，实现归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，同比增长321.96%。公司方面表示，全球电视零售市场保持平稳，国补持续加速大尺寸化进程，全球电视平均尺寸同比提升，面板需求面积稳步增长，推动行业产能利用率提升，电视面板价格上涨，中小尺寸面板价格维持稳定。

主要产品包括养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅等的深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司相关负责人在接受机构调研时表示，第一季度公司的自主品牌国内业务抓住以旧换新政策红利，以用户需求为导向深化消费场景，通过线上线下场景化运营深化布局，营业收入实现51.4%的同比增长，成为核心增长引擎。

江苏新日电动车股份有限公司在2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，2025年以来，随着市场回暖、新国标修订实施、以旧换新政策带动以及公司在细分市场领域研发推出了一些契合消费者需求的新产品，带动了公司销量增长，驱动一季度业绩提升。

郭涛表示，以旧换新政策下，企业需精准洞察消费者需求，开发出契合换新需求的产品，如更环保、智能、节能的品类。随着企业不断优化生产流程、提升技术，迈向价值链高端，将形成消费与产业相互促进的良性循环，对全国消费市场活力迸发起到积极推动作用。

(责编：杨曦、李楠桦)

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